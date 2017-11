Nadal perd amb Goffin i es retira del Màsters per lesió

Rafa Nadal acabarà el 2017 com a número 1 del món, però amb un regust amarg per la seva participació al Màsters de Londres. El manacorí s'ha hagut de retirar de la competició després de no poder deixar enrere els dolors al genoll dret que arrossega en aquest tram final d'any. "Ho he intentat, però no puc continuar. Realment no té sentit", ha admès el tenista espanyol, que ha assegurat que "mereixia" acabar l'any de manera diferent a com ho ha fet.

L'adeu de Nadal arriba després de caure amb el belga David Goffin en tres sets (7-6, 6-7 i 6-4), en un duel de dues hores i 37 minuts. Sobre la pista de l'O2 londinenc el tenista manacorí no ha pogut jugar mai còmode, amb un dolor intens a l'articulació que l'ha portat a decidir dons per acabada la temporada. L'objectiu del número 1 del món és arribar en plenitud física al primer Grand Slam del 2018, l'Open d'Austràlia. Pablo Carreño suplirà el seu compatriota en el que queda de Màsters.