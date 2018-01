Nadal es classifica per a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia amb una victòria convincent sobre Mayer

Rafa Nadal s'ha classificat per a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia després d'imposar-se clarament sobre l'argentí Leonardo Mayer per 6-3, 6-4 i 7-6. El número 1 del món ha necessitat 2 hores i 38 minuts per resoldre el partit. El proper rival del tenista de Manacor serà el bosnià Damir Dzumhur, que ocupa la posició número 30 al rànquing mundial, i que en el seu partit de segona ronda ha guanyat a l'australià John Millman per 7-5, 3-6, 6-4 y 6-1.

Per la seva banda, el català Albert Ramos s'enfrontarà en aquesta segona ronda al nord-americà Tim Smyczek, que va derrotar l'australià Alexei Popyrin per 6-3, 6-7 (14), 6-3 i 6-3.