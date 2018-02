Sancionat sense poder jugar a futbol per "propaganda separatista i ideològica". El futbolista Deniz Naki no podrà jugar més a Turquia, malgrat tenir contracte amb l’Amedspor, després de ser sancionat per les autoritats esportives locals per parlar del conflicte de Síria i els drets dels kurds. I tot, després de patir un intent d’assassinat a Alemanya aquestes darreres festes nadalenques, país on és nascut i on es troba en l’actualitat.

La justícia alemanya segueix investigant l'intent d'assassinat de Naki, qui ha denunciat que aquest intent d'assassinat està relacionat amb les seves crítiques al president turc Recep Tayyip Erdogan, així com la seva defensa dels drets dels kurds.

Naki, de 28 anys, és nascut a Alemanya a una família kurda, però aquestes darreres temporades ha jugat a l’Amedspor, un club de la segona divisió turca amb seu a Diyarbakir, ciutat de majoria kurda de Turquia. Si fa un any va ser sancionat amb 18 mesos sense jugar per "propaganda terrorista" per donar suport al Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), entitat prohibida a a Turquia, ara ha rebut una sanció de tres anys i sis mesos sense jugar, més una multa econòmica per "propaganda separatista i ideològica". Segons la llei esportiva turca, tota sanció superior a tres anys significa que no pots competir més a nivell professional. Naki havia defensat aquests mesos el dret dels kurds de crear un estat, donant suport a les organitzacions militars kurdes que lluiten a la guerra de Síria.

Naki, qui ara es troba sota vigilància policial a Alemanya per port a nous atacs, va veure com el seu vehicle rebia trets fa poc a prop de la frontera amb els Paísos Baixos, i ja ha anunciat que vol acabar el seu contracte amb l’Amedspor doncs afirma que té por de tornar a Turquia.

Naki ja va ser condemnat a un any, sis mesos i 22 dies de presó en suspens per un tribunal el 2016, lliurant-se d’anar a la presó perquè no tenia antecedents. Llavors, el jutge del cas va decretar que la sentència no s’havia de complir però que Naki no podia cometre delictes en els pròxims cinc anys. I qualsevol missatge que s’interpretés com a políticament incorrecte seria estudiat per veure si té conseqüències. Naki no torna a Turquia doncs podria acabar a la presó, tot i que de moment, les seves declaracions referents als kurds de Síria li han provocat una sanció esportiva, però no una causa penal. En el cas del 2016, Naki va ser acusat de defensar el PKK amb una sèrie de piulades a les xarxes socials, malgrat que no citava el nom d'aquesta organització. “Donava suport a la pau i la llibertat” va replicar Naki. En el seu moment, el tribunal el va absoldre en considerar que no es podia vincular directament els seus missatges amb el PKK, però la fiscalia va presentar un recurs i el mateix tribunal que el va absoldre fa uns mesos el va acabar condemnant.

Naki, que va arribar a ser internacional amb la selecció alemanya sub-19, ja fa anys que es va guanyar la fama de ser un jugador amb compromís polític. Nascut a Alemanya en una família kurda, va destacar al St. Pauli d’Hamburg, un club actualment a la Segona Divisió famós per ser l’únic que inclou als seus estatuts la lluita contra el racisme o l’homofòbia. “Desitgem a Deniz tota la força necessària en el seu compromís per la llibertat i la humanitat”, va dir el president del St. Pauli, Oke Göttlich. Quan jugava al St. Pauli, Naki es va fer famós quan, durant un partit contra el Hansa Rostock, va reaccionar als càntics racistes dels seguidors locals celebrant un gol fent un gest que simulava tallar el coll als espectadors. Per aquella acció li van imposar una sanció de quatre partits.

Agredit a Ankara

Naki va decidir acceptar una oferta del Gençlerbirligi, equip de Primera d’Ankara, la capital turca, però va abandonar el club després de ser agredit pel carrer per tres extremistes que el van insultar, abans de colpejar-lo, per haver donat suport a les milícies kurdes que lluitaven contra l’Estat Islàmic a la ciutat síria de Kobane. Naki també havia donat suport a campanyes que reclamaven alliberar les dones kurdes o yazidites segrestades per l’Estat Islàmic a Síria, fet que no va agradar als sectors islamistes radicals turcs. Poc després va acceptar fitxar per l’Amedspor, de Tercera, ja que és el principal equip de la comunitat kurda a Turquia. L’ Amedspor, de Diyarbakir, juga amb els colors de la bandera kurda, i la temporada anterior va sorprendre el Bursaspor, de Primera, a la Copa. “Estem orgullosos de ser un petit raig d’esperança per als problemes de la nostra gent. Com Amedspor, no estem sotmesos ni mai ens sotmetrem. Llarga vida a la llibertat”, va piular Naki a les xarxes socials, per la qual cosa va rebre una sanció de 12 partits i una multa de la Federació Turca de Futbol per “propaganda ideològica i antiesportiva”.

La sanció a Naki arriba just quan l'exèrcit turc està atacant les milícies kurdes al nord-oest de Síria, al cantó kurd d'Afrin, al nord de la província siriana d'Alep. El govern d'Ankara vol evitar tenir a la seva frontera una zona controlada pels kurds, en una operació que ha provocat les queixes a la comunitat internacional i manifestacions dels opositors a Erdogan que han estat reprimides amb duresa als carrers. Jugadors com Arda Turan, en canvi, s'ha posicionat a favor d'Erdogan. La major part de clubs han donat suport a l'acció militar amb piulades a les xarxes.