El Nàstic visita l'Albacete amb el repte de guanyar quatre jornades després

El Nàstic visita l'Albacete en un duel clau per allunyar-se del descens, contra un rival en ratxa (12h). L'equip grana buscarà al Carlos Belmonte la primera victòria amb Nano Rivas com a entrenador i trencar així una ratxa de tres partits consecutius sense guanyar. La voluntat de la plantilla és donar continuïtat al joc mostrat davant el Cadis (0-0), el passat cap de setmana, i intentar ser protagonistes de la trobada des de l'inici, cosa que no passava amb l'anterior tècnic.

"No li faig cas a la classificació. Tan sol treball per aportar nous conceptes", apunta Nano, que no vol obsessionar-se amb la situació en la taula de l'equip i espera que, "amb treball", el Nàstic estigui a la zona tranquil·la a final de temporada.

No s'esperen grans canvis en l'onze, després de les paraules del tècnic, que va anunciar que no tindria "molt sentit" presentar una revolució en l'onze després de la bona imatge que va donar l'equip davant el conjunt gadità la setmana passada. L'entrada de Dumitru en un dels extrems, per Tete Morente, es presumeix com l'únic canvi per visitar el Carlos Belmonte, que no registra una derrota des del passat 7 de gener.

Álvaro Vázquez i Manu Barreiro acompanyaran Dumitru en l'atac, mentre que el centre del camp serà per a Javi Márquez, Fali i un Maikel Taula mica més alliberat. La defensa serà la que ha conviscut tota la temporada, amb l'entrada de Pleguezuelo, que va aportar molt bones prestacions en el seu debut davant el Cadis. Nano ha recuperat a més aquesta setmana diversos efectius importants, com Sergio Tejera, Jean Luc o Ike Uche, que aniran entrant amb l'equip progressivament.