El Nàstic busca alçar el vol al camp de l'Alcorcón

L'Alcorcón i el Nàstic, separats per només un punt en la classificació, estan obligats a sumar una victòria que els permeti agafar una mica d'aire en la classificació i allunyar-se d'un descens que, amb les derrotes que van patir la passada jornada, veuen massa a prop. El Nàstic afronta el partit (12h) sense temps per a lamentacions després de la derrota davant el Còrdova a casa la passada jornada i que l'obliga a buscar una victòria per acostar-se a la permanència.

Els homes de Nano Rivas desitgen tornar l'alegria a la seva gent després del cop de la derrota contra el Còrdova i transmetre un missatge de tranquil·litat a un entorn que torna a veure com el descens és més que possible després d'una nova temporada per oblidar. A més de les baixes segures d'Otar Kakabadze i Stole Dimitrievski, convocats amb les seves seleccions per a partits amistosos, i la de Fali en el doble pivot, per acumulació de targetes, Nano té els dubtes de César Arzo i Tete Morente que han arrossegat molèsties al llarg de la setmana.

L'escàs bagatge golejador del seu davanter titular, Manu Barreiro, que porta un gol en els últims deu partits, és una preocupació afegida a un equip que no ha viscut la millor setmana després de veure com el descens cada vegada s'acosta més. Pol Valentín, al lateral dret, serà l'encarregat de fer oblidar al georgià Kakabadze, que estava en el seu millor moment de joc just en el moment que l'ha convocat la seva selecció. De la seva banda, Bernabé Barragán a la porteria haurà de suplir amb garanties al sempre segur i eficaç Stole Dimitrievski.

El fet de ser el millor rival a domicili de la categoria ja no és una assegurança en el Gimnàstic de Tarragona, que ha de començar a guanyar a rivals directes si vol seguir en la categoria.