El Nàstic torna d'Almeria amb un punt (1-1)

El Nàstic ha empatat al camp de l'Almeria (1-1) i ha aconseguit així un punt que l'allunya una mica de la zona de descens. L'equip de Rodri, que jugarà tres partits consecutius fora de casa, ja que aquesta setmana recupera el que es va ajornar per la neu a Pamplona, de moment ha sumat quatre de sis punts, amb un triomf al camp del Rayo Vallecano i un empat a Almeria.

Els visitants han tingut més pes al començament de l'embat i també al final, en el que l'Almeria ha patit físicament, tot i que ha tingut la victòria a les mans, però Verza ha fallat un penal en el 88. Abans, el partit ha estat anivellat fins arribar al descans, que ha estat sense gol, però en la represa, quan Pozo s'ha deixat anar del marcatge tarragoní, ha arribat el gol de Fidel.

L'Almeria fins i tot podia haver sentenciat, però no ho ha fet i un tret de Tete, que ha tocat primer en Verza i després en Joaquín, s'ha enverinat per materialitzar els visitants un empat just, perquè si bé els locals podien haver guanyat també el Nàstic no ha merescut perdre.

Almeria i Nàstic han proposat un joc a la primera part en la qual han intentat pressionar la sortida de pilota del rival, sent més vertical, de sortida, el conjunt tarragoní, que entrena Antonio Rodríguez 'Rodri', que ha arribat a gaudir d'ocasions només començar el xoc amb un tret de Manu Barreiro, quan es complia el minut 2, que ha tallat René.

El partit s'ha equilibrat perquè els de Lucas Alcaraz han començat a buscar la meta contrària amb trets des de fora. Primer ho ha intentay Rubén Alcaraz, en el minut 29, amb una bona mà de Dimitrievski que ha tocat el just per evitar el gol.

A la segona part, l'Almeria ha tret rendiment a l'error i la visió de joc de Pozo. El malagueny, centre d'atenció en defensa, ha aconseguit escapar-se, en el minut 58, i ha posat una pilota perfecta que l'ha executat Fidel per a l'1-0.

El Nàstic ha canviat per buscar altres coses, ha bolcat el camp a favor seu i ha disposat d'arribades, però no de gol. Aquest, curiosament, ha arribat en el minut 78, en un tret de Tete Morente, el millor dels catalans, que ha tocat en Joaquín Fernández i ha sorprès René.

Amb el partit igualat, el Nàstic ha tingut més presència a l'àrea d'una UD Almeria a la que li ha costat sortir per tenir la pilota en camp contrari. Tot i així, en el minut 88, l'Almeria ha pogut guanyar el partit, després d'un penal de Javi Jiménez sobre Juan Muñoz. Verza l'ha llançat i Dimitrievski l'ha aturat per evitar la derrota visitant.