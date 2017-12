El Nàstic recupera efectius i optimista abans de visitar la Cultural

El Nàstic visita aquest diumenge a la Cultural i Esportiva Lleonesa (18h / La Liga 1|2|3 TV), en una oportunitat de l'equip grana d'abandonar els llocs delicats de la taula. La 'Cultu' porta tres mesos sense guanyar a casa i ocupa zona de descens.

L'equipd'Antonio Rodríguez 'Rodri' arriba al partit amb l'optimisme de l'última victòria davant el Sevilla Atlètic, 2-1, i amb la plantilla gairebé al complet una vegada ha anat recuperant efectius lesionats.

Manu Barreiro encara no està al 100% i no podrà sortir d'inici fent dupla en atac amb el màxim artiller de l'equip Ike Uche. La seva posició podria ser per al camerunès Jean Marie Dongou, amb molt pocs minuts aquesta campanya per una lesió, o Maikel Mesa.

La defensa la formaran Otar Kakabadze i Javi Jiménez, en els laterals, i Daisuke Suzuki i Bruno Perone, en l'eix central. El doble pivot tornarà a ser per a Xavi Molina i Jon Gaztañaga, a l'espera de la recuperació d'un Sergio Tejera que possiblement no torni fins a gener.

El retorn de Juan Delgado a l'onze, si finalment Maikel Mesa és l'elegit per acompanyar Ike Uche, és la notícia més destacada d'un equip titular que completarà Jean Luc que sembla estar en la sendera de la regularitat que no ha tingut en tota la campanya.

"La Cultural practica un gran futbol, haurien de tenir tres o quatre victòries més", assegurava en la prèvia Rodri que té clar que són tres punts clau davant un rival directe per la permanència. La mala ratxa que encadena l'equip lleonès és una arma de doble tall segons Rodri que no es fia i que coneix la qualitat que atresora la Cultural.

Les úniques baixes de l'equip grana seran les d'Omar Perdomo, que pot tornar molt d'hora als terrenys de joc superada el seu trencament de peroné, Mohammad Djetei i Sergio Tejera.

El tècnic de la Cultural, Rubén de la Barrera, que ha qualificat de "fonamental" la visita de l'equip català, s'ha fixat com a objectiu almenys aconseguir la xifra de 25 punts en acabar la primera volta per a la qual cosa necessitaria almenys guanyar dos dels tres partits.