Enrique Martín torna a Albacete al capdavant d'un Nàstic renascut

El Nàstic buscarà guanyar al camp de l'Albacete aquest divendres (21 h) després de recuperar l'optimisme amb l'arribada del tècnic Enrique Martín, que va entrenar precisament l'Albacete la temporada passada. Després de caure fins a l'últim lloc de la classificació, el Nàstic va fer fora José Antonio Gordillo, i en el primer partit amb Martín va derrotar l'Oviedo.

El 5-3-2, el nou sistema tàctic treballat per Martín, ha reactivat la plantilla. A Albacete es preveuen pocs canvis en l'onze titular que va derrotar el conjunt asturià, i tan sols Javi Jiménez, carriler esquerrà, podria entrar pel jove jugador del filial Roger Bruguer. Martín recupera per al partit Fali, sancionat per acumulació de targetes la passada jornada, però perd per lesió Abraham Minero, Ike Uche i Ramiro Guerra, que encara no ha debutat.

César Arzo i Iván López, amb lesions de llarga durada, són efectius amb els que tampoc podrà comptar Enrique Martín, que anirà a Albacete a buscar tres punts vitals per a l'equip.