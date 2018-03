El Nàstic necessita guanyar per fi a casa per allunyar-se del descens

La salvació del Gimnàstic de Tarragona, que rep aquest diumenge el Lugo (20h), passa per començar a ser, d'una vegada per sempre, un equip sòlid a casa lloc en el qual ha cedit aquesta campanya un total de deu derrotes. "El problema existeix, parlem obertament d'això", ha manifestat Nano Rivas, tècnic del Nàstic, que no vol amagar la dinàmica negativa de l'equip quan juga com a local però que està convençut que s'està a temps de revertir la situació.

Dos partits consecutius a casa determinaran les possibilitats de l'equip de Nano Rivas de seguir una campanya més en la categoria de plata del futbol espanyol. Després de perdre els dos últims partits davant rivals directes per l'objectiu de la permanència, el Nàstic afronta el partit davant el Lugo com una de les últimes possibilitats de donar un cop sobre la taula i imposar-se a rivals en una millor situació classificatòria.

L'equip recupera per al partit davant els gallecs Otar Kakabadze, lateral dret, i Stole Dimitrievski, porter titular, una vegada han conclòs els seus compromisos amb les seves respectives seleccions. Fali, que tampoc va estar davant l'Alcorcón per acumulació de targetes, tornarà també al doble pivot titular.

Julio Pleguezuelo i Javi Márquez, amb molèsties la setmana passada que els va impedir viatjar a Madrid per enfrontar-se a l'Alcorcón, tornaran a la convocatòria per partir d'inici en l'equip titular disposat pel tècnic manxec. L'única baixa segura del conjunt tarragoní serà la d'Abraham Minero que haurà de complir un partit de sanció com a conseqüència de l'acumulació de targetes grogues.