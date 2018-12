El Nàstic necessita sumar punts desesperadament al camp del Numància

El Nàstic de Tarragona necessita un canvi de dinàmica a Sòria, on espera sumar per intentar evitar el descens. L'equip grana juga aquest diumenge (18 h) necessitat de punts.

El punt que va aconseguir la setmana passada contra l'Almeria ha estat una petita injecció d'optimisme en una plantilla amb poca autoestima acostumada a les garrotades en forma de mals resultats. Martín va ordenar dos dies de descans en una setmana tranquil·la en què el tècnic ha seguit amb la posada a punt d'una plantilla que acaba de conèixer. No es preveuen gaires canvis en l'onze que presenti Enrique Martín a Los Pajaritos.

Josua Mejías seguirà sense jugar com a conseqüència d'una lesió al recte femoral de la cama dreta. Les bones sensacions al centre del camp de Ramiro Guerra i Imanol García necessiten continuïtat i el tècnic navarrès els protegirà amb la participació d'un irregular Javi Márquez. En punta d'atac Luis Suárez i Manu Barreiro, que va aconseguir el seu primer gol de la temporada la jornada passada, tornaran a ser els homes més avançats dels grana, als quals tan sols els serveix la victòria.

Continua havent-hi dubtes a Tarragona, la reacció de l'equip encara no ha arribat i s'acosta un mercat d'hivern que s'anuncia com el gran aparador per poder lluitar una campanya més per seguir a la categoria de plata.

Numància busca a Los Pajaritos, contra el cuer Nàstic, una victòria que trenqui una ratxa negativa de tres partits que l'ha portat a posar-se en el tall de la zona de descens, mentre que els catalans busquen un punt d'inflexió en la lluita per sortir del descens.

L'equip vermell necessita un triomf per allunyar dubtes i ansietats i per a això haurà de millorar la seva eficàcia en les dues àrees, on els errors li estan penalitzant en excés aquesta temporada.

El Numància és l'equip de la Lliga 1/2/3, segons apunten les estadístiques, que té més possessió de la pilota, però el perd no tancar bé en defensa, on els centres laterals li estan fent massa mal, i perdonar a l'àrea contrària més del que és aconsellable en aquesta categoria.

Per afrontar aquesta trobada el Numància té la baixa confirmada del que ha estat el seu davanter referència en l'inici de la competició, Guillem, que no s'ha entrenat aquesta setmana per molèsties físiques.

Viguera, que va saltar d'inici com a titular a Mallorca en la jornada passada, o Higinio, són l'alternativa per jugar a la punta d'atac numantina.

L'entrenador vermell Aritz López Garai ha confirmat la continuïtat d'Escassi al pivot del centre del camp.

Ripa, Nieto i el recentment incorporat Derik Osede són baixes confirmades, a més de Guillem.