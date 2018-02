El Nàstic recupera Ike Uche per rebre el Saragossa

El Gimnàstic rep aquest dissabte (20:30 hores) a un Saragossa en ratxa amb l'objectiu de seguir en la línia de treball i competitivitat de les dues últimes setmanes a la recerca d'un triomf que li consolidaria a la zona tranquil·la de la taula. El Nàstic tan sols ha aconseguit dos triomfs consecutius un cop aquesta temporada. Va ser en el mes d'octubre quan va superar el Granada, 2-0 a casa, i al Còrdova, 1-5 a domicili, en el que van ser els millors passatges de l'equip del destituït Rodri.

L'equip de Nano Rivas, actual tècnic grana, té un problema a casa, on no guanya des de fa dos mesos i sis dies, quan va superar el Sevilla Atlètic per 2-1. "Estem contents de com ha anat la setmana, però no podem recuperar a Dumitru, i Abraham arriba molt just", ha explicat un Nano que no pensa fer molts canvis en l'alineació, respecte al que es va veure al Nou Estadi fa un parell de setmanes davant el Cadis.

Es presumeix que el Nàstic sortirà a ser protagonista al seu estadi en un partit que enfronta a dos equips que arriben en un bon moment de joc i que volen sortir de les posicions calentes de la taula classificatòria. "Ells tenen a un dels millors davanters de la categoria", assegurava Nano Rivas, que espera un partit molt disputat tot i que ha dit que el Nàstic serà "un equip valent i agressiu".

Amb les baixes de Dumitru, Abraham i Djetei, de llarga durada, Nano podrà comptar amb el jugador franquícia de l'equip, Ike Uche, que podrà debutar al 2018 un cop ha superat una lesió muscular que s'ha allargat en el temps.

La baixa de Maikel Taula, per acumulació de targetes, permetrà veure, amb tota probabilitat, la parella formada per Javi Márquez i Sergio Tejera al centre del camp, encarregats de servir pilotes a una davantera que començarà amb Tete, Barreiro i Álvaro Vázquez.