Un Nàstic contra les cordes rep el Granada

El Nou Estadi de Tarragona viurà aquest dissabte un partit clau per al Nàstic en la seva angoixant lluita per la permanència. L'equip grana necessita els tres punts per no enfonsar-se encara més al capdavall de la classificació de LaLiga 1/2/3.

El tècnic, Enrique Martín, haurà de fer jugar Viti, Imanol i Javi Márquez al mig del camp, perquè no té més jugadors disponibles per culpa de la lesió de Fali i la sanció, per acumulació de targetes, de David Rocha. Però recuperarà Djetei, Albentosa i Salva.

El debat s'ha traslladat també a la porteria i Bernabé Barragán podria ocupar la posició d'Isaac Becerra, erràtic els últims partits. En zona ofensiva sembla clar que Luis Suárez recuperarà la titularitat després de l'experiment erroni del partit contra el Numància, en què la parella Ike Uche-Barreiro no va convèncer. El jove davanter compartirà zona amb Manu Barreiro.

El Granada, per la seva banda, té l'objectiu d'aconseguir una victòria que li permeti allargar els bons resultats com a visitant i mantenir-se a la zona de privilegi de la classificació.