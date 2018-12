El Mallorca i el Nàstic tanquen l'any en un duel d'extrems a Son Moix

El Nàstic juga l'últim partit de l'any aquest divendres al camp del Mallorca (21 h). L'equip grana, cuer a la classificació de Segona, va imposar-se al camp de l'Extremadura l'última jornada i va trencar una ratxa negativa de set partits sense guanyar.

El tècnic del Nàstic, Enrique Martín, ha vist com ha augmentat l'autoestima de l'equip després d'aconseguir la seva primera victòria fora de casa. El descobriment dels jugadors del filial Viti i Salva ha aportat aire fresc a una plantilla que estava enfonsada en el pou de la classificació.

Enrique Martín tornarà a la defensa de quatre, que tan bons resultats, almenys d'imatge, li ha donat en aquestes dues últimes jornades i recupera una de les seves peces clau en l'eix central de la defensa, Raúl Albentosa.

Els laterals tornaran a ser per a Sebas Coris a la dreta i Abraham Minero en el carril esquerrà, mentre que Salva serà l'encarregat de fer parella amb un Albentosa que es va perdre l'últim partit per acumulació de targetes. El gol de Luis Suárez obrirà la porta al davanter veneçolà a la titularitat al costat d'un Manu Barreiro que, malgrat no veure porteria amb facilitat, es desviu per oferir-se als centrecampistes.

Els mallorquinistes, per la seva banda, no es refien de l'aparent fragilitat del conjunt català. L'equip que dirigeix Vicente Moreno només ha perdut dos partits a casa davant l'Albacete i Màlaga i necessita derrotar el Nàstic per recuperar la seva millor versió, que l'ha portat a ocupar una plaça en la lligueta de l'ascens durant diverses jornades.

Moreno no podrà comptar amb el central Antonio Raillo, sancionat per acumulació d'amonestacions, i és probable que el substitueixi l'eslovac Martín Valjent.

També continua sent baixa el lateral esquerre Salva Ruiz, lesionat, però torna a l'equip l'extrem Aridai Cabrera, un futbolista molt important en els metres finals.