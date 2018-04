El Nàstic rep el Valladolid buscant el segon triomf consecutiu a casa

El Gimnàstic de Tarragona vol tornar a guanyar en el Nou Estadi aquest diumenge per fer un pas ferm en l'objectiu de permanència, mentre que el Valladolid aspira a ficar-se en els llocs de promoció a l'ascens (12h).

Amb la moral pels núvols, després de l'àmplia victòria contra el Lugo (3-0), l'equip de Nano Rivas ha recuperat la confiança i ha deixat a una banda la impaciència que produïa no guanyar en el seu feu durant gairebé quatre mesos. "No guanyar a casa produïa ansietat", ha confessat en la prèvia un Nano Rivas que tan sols té els dubtes per molèsties físiques dels pivots defensius Javi Márquez i Fali.

Tete Morente, per sanció, i Djetei, amb una lesió en l'adductor de la seva cama esquerra, seran baixes segures per al partit davant els val·lisoletans. S'esperen pocs canvis a l'onze que present l'entrenador manxec, que tornarà a sortir amb el 4-2-3-1 que tan bons resultats li va donar contra el Lugo. Álvaro Vázquez tornarà a ser el davanter centre referència i en zona ofensiva s'espera la línia de tres formada per Maikel Mesa, a la mitja punta, i amb Jean Luc i Dumitru Cardoso en els extrems.