El Nàstic reacciona tard i acaba caient contra l'Alcorcón (1-3)

El Nàstic no ha pogut aprofitar els prop de 52 minuts de joc contra l'Alcorcón en el partit ajornat pel temporal viscut aquest diumenge i ha acabat caient contra el conjunt madrileny (1-3). L'endemà del diluvi caigut a Tarragona, que havia arribat a generar problemes en la il·luminació del Nou Estadi, el partit s'ha reprès amb normalitat.

El conjunt grana sabia que tenia al davant una tasca difícil: capgirar els tres gols de diferència anotats per Juan Muñoz (autor d'un doblet) i Nono. Els tarragonins no han aconseguit escurçar el resultat en els set minuts que restaven de primera part. Després del descans, Luis Suárez ho ha intentat amb un parell de llançaments amb perill, tot i que el gol se li ha resistit.

Però no a Manu del Moral, que ha acabat trobant premi a sis minuts pel final. El Nàstic ha entrat tard al partit i, quan començava a pensar que potser podia obrar un miracle, ha vist com Luis Suárez veia la segona groga i acabava expulsat. Després d'aquesta derrota, la cinquena en nou jornades per al Nàstic, el conjunt grana està empatat a sis punts amb el Còrdova en l'última posició. El descens, però, queda a només dos punts.