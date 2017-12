Un Nàstic a la vora del descens rep el líder de la Segona Divisió per tancar l'any

El Nàstic de Tarragona tancarà l'any a casa aquest dissabte (16.00 h; Liga 1,2,3 TV) davant el líder de la Segona Divisió, l'Osca de Rubi. Els tarragonins necessiten guanyar per allunyar-se de les posicions de descens, a només un punt.

La ratxa negativa de tres derrotes en les cinc últimes jornades ha deixat molt tocat el conjunt entrenat per Rodri, que s'ha mostrat molt irregular com a local durant tota la primera volta, amb només tres victòries en nou partits. Abans del triomf en l'últim duel al Nou Estadi contra el Sevilla Atlètic (2-1), el Nàstic no guanyava a casa des de l'11 d'octubre, quan va derrotar el Granada (2-0) en la vuitena jornada.

Tot i això, el tècnic dels catalans respira una mica més tranquil després de rebre una de les millors notícies de la setmana: podrà comptar amb Sergio Tejera per a la cita de dissabte. El migcampista de Nou Barris és una de les peces fonamentals de l'equip i la seva baixa per lesió ha sigut gairebé impossible de cobrir.

D'altra banda, l'Osca arriba a Tarragona com a líder de la categoria en un gran estat de forma. El conjunt dirigit per Rubi, l'exentrenador del Girona, ha perdut només un partit en les catorze últimes jornades de Lliga. Tot i que els aragonesos han puntuat en tots els compromisos al seu estadi, s'han mostrat més febles com a visitants, amb un balanç de dues victòries, quatre empats i tres derrotes.

Abans del duel al Nou Estadi, Rubi ha explicat que vol tancar l'any amb un triomf fora de casa, ja que seria un colofó "fantàstic" per acomiadar el 2017. Tot i la bona dinàmica del conjunt aragonès, el tècnic català no vol que el seu equip es relaxi i pensi ja en les vacances.