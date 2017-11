El Nàstic recupera Ike Uche per visitar el camp del Valladolid

Setmana intensa del Gimnàstic de Tarragona, ja que fa pocs dies va recuperar el partit pendent contra el Barça B (0-0) i ara visita el camp del Valladolid aquest diumenge (18h). La sequera golejadora del conjunt de Tarragona, amb tres partits sense fer un gol, és el que més preocupa un equip que va mostrar símptomes de millora amb l'empat de dimecres.

La tornada d'Ike Uche és la notícia més positiva. "És evident que el retorn d'Uche ens ajuda", ha puntualitzat el tècnic, Rodri, en la roda de premsa prèvia al partit davant el Valladolid, conscient que l'aportació del nigerià, absent les tres últimes dates per lesió, és transcendental per al joc del Nàstic. La tornada del 'pitxitxi' del quadre grana no tapa les baixes per lesió de Sergio Tejera, amb un trencament en l'isquiotibial de la cama dreta que l'apartarà almenys una setmana més dels terrenys de joc, i la d'Eddy Silvestre, amb una elongació en l'isquiotibial de la seva cama dreta.

Rodri tampoc podrà comptar amb Mohammad Djetei, que es perd el que resta de temporada després del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre; Stephane Emaná, amb molèsties des de fa un parell de setmanes, i la d'Omar Perdomo, absent els pròxims quatre mesos per una fractura en el peroné de la seva cama esquerra.

Tres setmanes després, el Nàstic buscarà una victòria per tornar a respirar i seguir una setmana més fora dels llocs de descens, amb l'empat davant el Barça B entre setmana l'equip de Rodri va aconseguir aixecar-se en zona de permanència. Jon Gaztañaga i Wilfred Zahíbo, en el doble pivot defensiu, sembla que tenen la confiança de l'entrenador ja que encara no pot contar amb el sempre eficaç i determinant Sergio Tejera. En atac tot indica que Uche sortirà d'inici per acompanyar a un Manu Barreiro orfe de company aquestes últimes setmanes sense el nigerià.