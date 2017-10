Un Nàstic necessitat visita l'estadi del Lugo, colíder de Segona

El Nàstic de Tarragona té la difícil missió d'aconseguir treure punts en la seva visita a l'estadi del Lugo, ara mateix líder de Segona Divisió juntament amb l'Osasuna, el dissabte a les quatre de la tarda (Liga 123 TV). Els tarragonins, necessitats de punts, són els divuitens de la categoria de plata, empatats a onze punts amb l'Albacete, dinovè classificat i equip que marca la zona de descens a Segona Divisió B.

Els granes viatgen a Lugo amb múltiples baixes i amb una dura derrota, la del cap de setmana passat contra l'Alcorcón a casa (0-3), que ha tornat la desconfiança d'un equip que havia aconseguit dos triomfs consecutius i que semblava treure el cap de la zona baixa de la classificació.

Sergio Tejera, amb un trencament a l'isquiotibial de la cama dreta que l'apartarà dels terrenys de joc les pròximes setmanes, i les elongacions musculars d'Eddy Silvestre i Ike Uche, seran tres baixes molt difícils de suplir en l'onze tarragoní. Cal recordar, també, que el tècnic, Antonio Rodríguez, 'Rodri', tampoc no podrà comptar amb la presència de Jean Marie Dongou, Mohammed Djetei i Omar Perdomo, tots tres baixa de llarga durada per lesió.



D'altra banda, el Lugo disposa de l'oportunitat aquest dissabte d'assaltar el lideratge en solitari de la Lliga 123, un lideratge que, ara mateix, els gallecs comparteixen amb l'Osasuna, empatats a 20 punts. El conjunt dirigit per Francisco Rodríguez ja va desaprofitar en l'última jornada, després d'empatar (2-2) contra el Valladolid en un polèmic partit que guanyaven (0-2), la possibilitat d'acabar, per sobre de l'Osasuna, al capdavant de la classificació.



El tècnic de l'equip gallec haurà de retocar un onze en el qual no hi serà per lesió el lateral Eduard Campabadal, que s'ha sumat a les baixes d'Iriome González, Sergio Gil i Adrià Carmona.