El Nàstic respira al derrotar el Còrdova però segueix cuer (1-0)

El partit contra el Còrdova era una final per a un Nàstic de Tarragona que comença l'any en zona de descens a la Segona Divisió B. L'equip d'Enrique Martín ha guanyat el partit gràcies a un gol de Fali a la segona part. Malgrat tot, l'equip grana segueix cuer, però cada cop més a prop dels seus rivals.

El Nàstic, en què ha debutat Pipa, cedit per l'Espanyol, ha dut el pes del partit contra un rival directe, però no ha sigut fins a la segona part que ha arribat el gol local, obra de Fali, amb un bonic xut de falta just després de l'expulsió del visitant De las Cuevas.

Amb aquest triomf els tarragonins queden un punt per sota dels cordovesos, a quatre de la zona de permanència. El club grana no guanyava a casa des d'octubre. Aquest és el segon triomf en les últimes tres jornades, després de la victòria al camp de l'Extremadura per 0-1 d'ara fa dues jornades.