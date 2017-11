El Nàstic segueix sumant a domicili en vèncer al camp del Numància (1-2)

El Nàstic de Tarragona segueix treient profit de les seves visites. Si al Nou Estadi no troba la manera de fer-se fort, a domicili segueix trobant els punts que no aconsegueix com a local. Aquest cop, ha vençut (1-2) amb un punt d'èpica a un Numància situat en la zona de promoció d'ascens.

El partit ha començat amb força emoció i dos gols en sis minuts. Al minut 2, Manu Barreiro ha avançat als tarragonins després que un xut seu topés amb el travesser i el seu refús acabés de nou a les seves botes. A la segona, no ha perdonat. L'alegria, però, els ha durat poc als granes, ja que només quatre minuts després, un córner dels locals ha acabat amb un gol en pròpia porteria del mateix Barreiro, que ha anotat en les dues porteries. De la bogeria inicial s'ha passat a la calma. Tots dos conjunts han recuperat la prudència fins que, a falta de tres minuts pel final, Uche ha culminat amb l'esquerra dins de l'àrea una centrada de Barreiro.

Els grana sumen així tres triomfs en les últimes quatre sortides, uns bons resultats que els han permès allunyar el descens a tres punts. El proper repte, dissabte vinent a Tarragona contra un Llorca en descens.