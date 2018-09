El Nàstic visita Gran Canària amb dubtes i baixes

El Nàstic obrirà aquest divendres la quarta jornada de la Lliga 1/2/3 a l'estadi del Gran Canària (12 h) contra un dels favorits a l'ascens. El Nàstic, amb un punt en tres jornades, ja hi arriba amb problemes.

L'última derrota, a casa contra el Rayo Majadahonda (0-1), ha sigut la gota que ha fet vessar el got, i les principals crítiques apunten a l'estat físic d'uns jugadors que encara sembla que estan en pretemporada. "Som un equip en construcció, hi ha molts jugadors nous", advertia en la prèvia el tècnic, José Antonio Gordillo, que espera una versió millor dels seus homes en la seva visita demà a Las Palmas.

Un gol en tres jornades és el balanç ofensiu d'un equip que amb prou feines trepitja l'àrea rival i que, no obstant això, concedeix moltes facilitats als davanters contraris. Les baixes seran també un 'handicap' per a Gordillo, que no podrà comptar amb la participació del polivalent defensa Josua Mejías, lesionat al recte femoral dret, ni de Manu Barreiro, al qual li segueixen fent proves per les molèsties que té al quàdriceps de la cama dreta.

Aquestes absències s'uneixen a les ja conegudes de Javi Jiménez, que es recuperar d'una fractura diafisial del cinquè metatarsià dret, i de Ramiro Guerra, que encara no ha debutat per una lesió al recte femoral dret.