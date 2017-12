El Nàstic derrota el filial del Sevilla i surt de la part baixa de la classificació (2-1)

El Nàstic de Tarragona ha derrotat el filial del Sevilla (2-1), abandonant la zona de descens. L'equip grana, després de no competir la darrera setmana per l'ajornament del partit davant l'Osasuna com a conseqüència de les condicions meteorològiques, s'ha centrat en el joc, oblidant els problemes burocràtics de la denúncia de l'Osasuna per no haver jugat l'endemà del dia que estipula el calendari.

Malgrat la baixa de Sergio Tejera, Omar Perdomo, Mohammed Djetei i Álvaro Bustos, el Nàstic ha sortit molt endollat, i abans dels 35 minuts ja havien marcat Maikel Mesa i Xavi Molina. Amb Uche i Emana en atac, l'equip català ha dominat el primer temps, però ha patit la reacció visitant a la segona part, quan Carlos Martínez ha fet el 2-1 (76').