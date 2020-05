Natalia Arroyo, nova entrenadora de la Reial Societat femenina

Natalia Arroyo serà la nova entrenadora de la Reial Societat, de la Lliga Iberdrola. Seleccionadora catalana absoluta i periodista de l'ARA aquests últims anys, Arroyo debutarà a les banquetes de la màxima divisió del futbol femení. La Reial Societat, campió de la Copa de la Reina el 2019, ha negociat amb Arroyo els últims dies fins a tancar un contracte per dues temporades aquest dissabte, ocupant el càrrec que deixa Gonzalo Arkonada, amb qui la Reial va guanyar la Copa de la Reina la temporada passada. En funció dels resultats el contracte es podria ampliar una temporada més.

Jugadora de l'Espanyol a partir de l'any 2006, Natalia Arroyo també va defensar la samarreta del Barça abans de retirar-se i començar a formar-se com a entrenadora. El 25 de novembre del 2014 va ser escollida seleccionadora de la selecció femenina de futbol catalana, un càrrec que ha convidat amb el de seleccionadora sub'16. Aquesta última temporada ha format part del cos tècnic del Prat, a la Segona B masculina, per fer les pràctiques del tercer nivell d'entrenador.

"És un honor ser aquí i imaginar les coses que podem fer, estic molt contenta. Portava temps esperant aquest moment. Han estat unes setmanes emotives", ha explicat Arroyo, que va arribar dijous a Sant Sebastià per tancar l'acord.



El 2010 es va incorporar a l'equip fundacional de l'ARA, on ha treballat com a periodista i ha destacat per la capacitat didàctica d'explicar el joc i la passió per buscar noves maneres de parlar d'aspectes tècnics del futbol. Analista tàctica dels partits del Barça durant aquests 9 anys, havia impulsat una newsletter d'esport femení i s'ha convertit en un referent de la nova fornada de joves comunicadors que cuiden els aspectes més tàctics del joc. També ha fet de comentarista de partits de futbol en diferents mitjans, com la Cadena SER o Televisió de Catalunya, i ha arribat a ser la primera comentadora dona de partits de la Primera Divisió masculina a Gol TV cada setmana.

L'equip de l'ARA li desitja tota la sort del món en aquesta nova aventura.