Marc Navarro, sobre el gest de Piqué: "No crec que sigui una celebració normal"

Després de gaudir de dos dies de descans després del derbi de diumenge, el lateral dret de l'Espanyol Marc Navarro ha explicat que l'equip blanc-i-blau "surt reforçat d'aquests partits contra el Barça". El defensa considera que han plantat cara "a un equip molt gran" i s'ha mostrat "molt orgullós de l'actuació de l'equip". A Navarro li han preguntat amb insistència sobre la polèmica que han arrossegat aquests derbis, i malgrat que ha instat a passar pàgina i a centrar-se en el partit del Celta d'aquest diumenge, ha comentat com va viure l'últim partit contra el Barça.

"És un derbi, sabem que té molta tensió, però potser l'estem portant a un extrem que és massa. Són coses del futbol i s'hi ha de conviure, passem pàgina, oblidem-nos", ha comentat Navarro, que ha lamentat que no es parlés tant de la "bona imatge" donada en els tres partits per part de l'Espanyol. Sobre la celebració de Gerard Piqué ha destacat que "cadascú reacciona com li surt, es va sentir potser dolgut pels càntics i podria ser la seva manera de tornar-ho". El lateral, però, ha puntualitzat que els jugadors han de "suportar aquestes coses". "No agrada que ens diguin coses dolentes al camp però cal deixar-ho de banda i centrar-se en el partit", ha afegit. Sobre si veuria bé que finalment no se'l sancionés, ha evitat entrar en la polèmica: "No ho sé, no vull entrar en aquest tema, que passi el que hagi de passar. Cal deixar tot això de banda, ja ha passat".

Després que Gerard Moreno assegurés després del partit que el que havia passat al camp havia de quedar-se a la gespa, van sorprendre els nous comentaris de Piqué: "Potser Gerard va voler liquidar el tema, no crec que anés amb mala intenció, són accions fortuïtes, no el veig persona que vulgui fer mal a un company; potser es va sorprendre, vull deixar el tema". Pel que fa al seu gest i a les disculpes de Josep Maria Bartomeu, s'ha mostrat contrari al raonament fet pel president blaugrana: "No crec que sigui una celebració normal després del que va passar, però m'estimo més no entrar-hi... No crec que hagi de ser jo qui hagi de disculpar-lo. Si creu que ha fet bé, que se senti bé".