Nens en forma a cop de daus

El confinament està traient del calaix tot tipus d’iniciatives perquè tothom es mantingui actiu: revistes que obren l’accés a exemplars antics, enquestes i reptes virals a les xarxes socials, esportistes que comparteixen documentals o periodistes que pengen a internet partits antics que tenien a la seva hemeroteca. Qui més qui menys, tothom està trobant el seu forat en un context d’incertesa i reclusió a casa.

"Als nens els avorreix fer treball físic. Amb un joc, els canvia la perspectiva i els exercicis que abans eren avorrits, passen a ser reptes i proves a superar" Javier Gil González Mestre d'educació física, jugador i entrenador

Una de les iniciatives més originals i pensada per als futbolistes més menuts de la casa ha sorgit de les inquietuds de Javier Gil González, un jugador i entrenador de l’Escola de Futbol San Miguel, a Múrcia, que ha transformat el joc de l’oca per colar-hi exercicis físics com abdominals, salts o elevacions de cames i genolls. Gil és mestre d’educació física i ha trobat en el tauler de l’oca el millor vehicle per mantenir en forma els seus petits. “Com que han suspès la competició, buscava la manera que els meus jugadors es mantinguessin en forma, amb la il·lusió que més tard o més d’hora poguéssim tornar als entrenaments, cosa que cada cop és més incerta”, explica Gil.

Hola amigos.



El COVID-19 nos está regalando mucho tiempo libre, y nos ha quitado la ⚽

He aprovechado estos días para diseñar un juego con el que mis peques puedan mantener al máximo su condición física y no dejen de hacer deporte desde casa. Quería compartirlo con vosotros. pic.twitter.com/1tPSDIjoJX — Javier Gil González (@21JaviGG) March 15, 2020

“Per als nens, el treball de la condició física acostuma a ser avorrit i pesat. Sabia que si els enviava únicament la sèrie d’exercicis, només els més compromesos la complirien. Els jocs són l’eina per excel·lència dels mestres d’educació física. Per la via lúdica tot és més atractiu, i els exercicis, que abans eren repetitius i analítics, es converteixen en un repte, en petites proves a superar”. “Amb els jocs canvia la perspectiva del nen cap al que ha d’afrontar. El motiven, li desperten curiositat i el predisposen, i això acaba sent un avantatge per al seu aprenentatge”. La seva intenció és que els nens “no deixin de fer coses a casa” i que, de passada, “passin una estona divertida”.

Algun club, com el CF Torre Levante valencià, ja s'hi ha interessat i li ha copiat la idea per als seus futbolistes.

Seguint-li la idea, un company i tècnic d’un equip aleví del Lorca Deportiva, també a Múrcia, i també professor de primària, Marcos Giménez, va reformular el Trivial per fer el mateix per als seus jugadors. “El trivial és un joc prou conegut i, a més, era senzill de seguir”, explica per a l’ARA. Giménez ha recreat el tauler, les fitxes i els formatgets, i només demana que es faci servir un dau (i en cas que algú no en tingui, recorda que hi ha aplicacions que simulen una tirada amb un clic). Planteja diferents exercicis per a cada color, com flexions, salts laterals, skipping o jumping jacks (i adjunta exemples de com fer-ho). La idea és que la canalla, pel seu desig de guanyar, estimuli “la competència per aconseguir més formatgets que els seus rivals” i, de retruc, “guanyi en salut” i faci més exercicis. Fer-ho en format joc és una manera “d’emmascarar” l’activitat física, perquè en edats tan joves, no sempre es té constància en activitats repetitives. La voluntat de Giménez és que l’excusa del trivial es faci extensiva a tota la família i que el joc “sigui més atractiu i no només una repetició d’exercicis”.

651x520 Gol!, un joc de cartes italià que Devir va recuperar l'any 2014 / DEVIR Gol!, un joc de cartes italià que Devir va recuperar l'any 2014 / DEVIR

Un hat-trick de dos emprenedors

Fa un any, dos emprenedors d'Arenys de Munt, Silvana Herce i Joel Displas, sota el nom de Munt Games, també van crear un joc de taula sobre futbol, orientat a nens a partir de 7 anys i que es deia Hat-Trick. "Un joc que combina estratègia, atzar i habilitat", deien per promocionar-lo a la plataforma Verkami. El juguen dos participants, amb l'objectiu de fer gol, i cada partida té una durada aproximada de 30 minuts. Cada equip té onze jugadors, que ha de disposar adequadament al terreny de joc. Hi ha quatre daus, dos amb números per moure's pel tauler, un dau d'àrbitre, que permetrà robar la pilota, però també xiularà faltes i podrà expulsar algun jugador, i un dau per passar o xutar la pilota, amb diferents opcions. Per fer gol caldrà superar un porter, que té cartes amb posició d'estirada, amb l'encert dels daus.

El futbol en un joc de cartes

Amb l’excusa d’aquestes iniciatives sorgides a Múrcia, l’ARA ha revisat altres jocs que s’han comercialitzat amb temàtica esportiva. Un dels que més recorregut va tenir és de cartes: es diu Gol! i té origen italià. El van idear l’any 2000 Marco Maggi i Francesco Nepitello, més coneguts per haver sigut els caps pensants al darrere de La guerra de l'anell, un joc basat en el llibre de Tolkien El senyor dels anells i que està considerat com el millor joc sobre el tema que s'ha fet mai.

"Els jocs físics sobre esports no solen ser massa exitosos”. Xavi Garriga Director editorial de Devir

L’any 2014, l’empresa Devir va fer-ne una edició a Catalunya després d’una conversa amb Maggi i Nepitello. “Ens van dir que tenien aquest joc antic i vam pensar que podríem publicar-lo, ja que a Itàlia i a Polònia se seguia venent bé després de tants anys. Tenim un catàleg de més de 200 jocs i no en teníem cap amb aquesta temàtica”, explica a l’ARA Xavi Garriga, director editorial. N’han venut 6.000 exemplars, una xifra “que no està malament però que tampoc és espectacular”. Per l’experiència que acumula Devir, Garriga reconeix que "els jocs físics sobre esports (deixant de banda els de carreres) no solen ser massa exitosos”.

A Anglaterra, l’empresa Drumond Park també va comercialitzar un joc per a dues persones que es deia Flip football! i que enfrontava dos equips, vermell contra blau, a través de les cartes. El gol es resolia amb una mena de duel a l’estil pedra-paper-tisora.

651x366 Flip Football, un joc creat l'any 1950 / MIKE THOMPSON / BGG Flip Football, un joc creat l'any 1950 / MIKE THOMPSON / BGG

Amb ganes de xutar! La Board Game Geek, la base de dades de jocs més gran del món, recorda un joc creat l’any 1950 i que també es deia Flip football. No era de cartes, era una capsa amb forats que representaven les posicions dels jugadors i la porteria. La pilota es llançava amb una bota, també de cartró, que propulsava la bola cap a algun dels forats. Guanyava qui més gols havia fet mentre durava la partida. La idea de la catapulta neix d’un joc de finals del segle XIX (1890) i d’origen alemany, que es deia Hopla o Flying hats.

651x366 Subbuteo, el joc de taula sobre futbol més famós / SUBBUTEO Subbuteo, el joc de taula sobre futbol més famós / SUBBUTEO

Gairebé 75 anys de Subbuteo

Però quan es parla de jocs de taula de futbol, hi ha un nom que destaca: el Subbuteo. El va dissenyar Peter Adolph l’any 1947 i durant anys va anar agafant popularitat i perfeccionant-se. L’edició que més va quallar va entusiasmar diverses generacions entre els anys 1981 i 1996. L’any 2012, i després de més d’una dècada sense noves edicions a les botigues, Subbuteo va modernitzar el joc i va tornar a treure’n una nova versió. Se n'han fet centenars, i personalitzades.