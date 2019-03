Neymar: "Qualsevol jugador voldria jugar al Reial Madrid"

El davanter brasiler Neymar ha admès que és "feliç" a París, però no descarta jugar al Reial Madrid en un futur. Així ho ha explicat en una entrevista emesa aquest diumenge al programa 'Esporte Espectacular' de la televisió brasilera.

"El Madrid és un dels millors clubs del món i qualsevol jugador hi voldria jugar. Soc feliç a París, hi estic molt bé, però mai se sap en el futur. No estic dient que jugaré al Reial Madrid. Jugar al FC Barcelona era un somni d'infantesa i el vaig acabar realitzant", ha aclarit el 10 del PSG. Neymar, que va deixar el Barça l'estiu del 2017, s'ha emocionat al recordar la seva relació amb Leo Messi. "En el moment que més suport necessitava, l'home de l'equip, el millor jugador del món, va arribar i me'l va donar", comentava l'exblaugrana.

El brasiler s'està recuperant d'una nova lesió en el mateix os que es va trencar la temporada passada i del qual va ser operat. Ha admès que aquesta vegada ha sigut "més complicat" que la primera: "Vaig passar tres dies a casa, malament, només plorava".

També va parlar sobre la importància de guanyar el premi al millor jugador del món. L'atacant assegura que la Pilota d'Or "no li fa perdre la son" i matisa que, en cas de no guanyar-la, "no seria la fi del món".