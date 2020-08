Neymar es queda a París però deixa Nike per Puma

Per una vegada, el mercat de fitxatges no tindrà cap serial amb Neymar. El brasiler seguirà al PSG una temporada més, tal com va confirmar ell mateix en una entrevista a la revista oficial del club parisenc. “Em quedo al PSG la pròxima temporada. Em quedo amb l’ambició de tornar a arribar a la final de la Champions, i aquesta vegada per guanyar-la”, va sentenciar el brasiler.

La derrota a la final de la Champions d’aquest any contra el Bayern (0-1) va ser especialment colpidora per al davanter, que ara té en el punt de mira l’orelluda i la vol aixecar amb el PSG. Ara, tot i que Neymar no canvia d’equip, sí que ho fa de marca. Després de més de quinze anys amb Nike, l’estrella del PSG va decidir no renovar contracte amb la gran multinacional nord-americana al no semblar-li adequada la proposta econòmica. La relació que ha unit Nike i Neymar des que el futbolista tenia tretze anys es trenca, i la multinacional perd una de les seves grans estrelles.

Puma agafa volada al món del futbol

Després del divorci entre Nike i el brasiler, apareix en acció Puma. La multinacional alemanya posa la cirereta al seu projecte en el món del futbol. El Manchester City, el Milà, el València i el Borussia Dortmund ja porten a l’equipació de la marca bavaresa. I ara Neymar, que en serà el màxim ambaixador. Tot i que hi ha acord, no han transcendit els detalls econòmics del contracte.