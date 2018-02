Neymar cobra més de 3 milions mensuals

El diari 'L'Équipe' ha publicat la llista dels 30 futbolistes més ben pagats de França. El brasiler Neymar se situa al capdamunt d'aquest rànquing i cobra -segons el rotatiu francès- més de 3 milions bruts cada més; arriba, d'aquesta manera, als gairebé 40 milions anuals. Es tracta del salari del futbolista, que queda al marge de qualsevol altre compensació econòmica que puguin rebre el jugador o el seu propi pare, que, quan va signar pel Barça, va rebre 40 milions.

Per darrere de Neymar se situen Edinson Cavani (1,54 milions al mes) i Kylian Mbappé (1,5). Per sobre del milió d'euros mensual s'hi situen tres jugadors més del PSG: Thiago Silva, Ángel Di María i Marquinhos. El club parisenc ocupa 12 de les 13 primeres posicions d'aquest llistat confeccionat per 'L'Équipe' i només s'hi cola el davanter del Mònaco Radamel Falcao, que cobraria 750.000 euros mensuals bruts.

Tot i que Neymar lidera aquesta classificació amb comoditat (cobra més que Cavani i Mbappé junts), els seus números estan molt lluny dels de Leo Messi, que dobla el jugador del PSG. Això sí, moltes veus del futbol europeu expliquen que al jugador brasiler també li arribarien diners en paral·lel a través de Qatar, que té la propietat del PSG.