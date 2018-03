Neymar, operat "perfectament" del peu dret

Neymar ha passat aquest dissabte pel quiròfan per operar-se del peu dret. La intervenció ha "transcorregut perfectament", segons han confirmat tant el PSG com la Confederació Brasilera a través d'un comunicat.

L'operació ha durat dues hores, ha estat dirigida pel metge Rodrigo Lasmar i ha consistit a col·locar un cargol associat a un empelt ossi al cinquè metatarsià del peu dret, segons afegeix el comunicat.

El text no precisa si el davanter es quedarà al Brasil o si tornarà a París per a la rehabilitació, que començarà "immediatament". Tampoc especifica el temps de baixa, que es calcula que serà d'uns tres mesos. Sí que informa, però, que d'aquí sis setmanes es farà un nou balanç per pronosticar una possible data perquè reaparegui als terrenys de joc.