Nike dona per fitxat a Coutinho pel Barça en un missatge que després esborra

Només ha durat uns minuts, però abans que el borrés, Nike ha publicat un missatge publicitari on donava per fet que el jugador del Liverpool, Philipe Coutinho, fitxaria pel Barça. "On sorgeix la màgia. Coutinho està llest per brillar al Camp Nou. Aconsegueix la samarreta 2017-18 del Barça amb el nom del mag", ha escrit la multinacional nord-americana, patrocinador tècnic del club blaugrana.

Nike prometia una "personalització gratuïta" només per a aquells qui ho reservessin abans del 6 de gener. A la publicació, hi apareixia una imatge d'Iniesta amb la samarreta del Barça. Minuts després, Nike ha retirat l'anunci, sense justificar si es tracta d'un error o d'algun tipus d'atac informàtic. La campanya s'ha fet pública en 34 idiomes, pel que sembla poc probable que el compte de la marca hagi estat víctima d'un atac.

#LaLiga La marca que viste al FC Barcelona anunció por error que ya se puede adquirir la camiseta de Coutinho. Hasta el momento no se ha reportado algún hackeo. pic.twitter.com/EIeUmBv3fg — La Red (@Lared1061) 31 de desembre de 2017

Coutinho és, des del passat estiu, un dels principals objectius del Barça, que està intentant reprendre les negociacions per portar-lo aquest mes de gener. El migcampista brasiler no podria jugar la Champions, ja que ja hi ha participat aquest curs amb el Liverpool, però suposaria un gran reforç per la creació blaugrana.