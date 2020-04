Ningú vol marxar d’un Barça que necessita vendre jugadors

El full de ruta del Barça per sortir amb el cap alt de la crisi provocada per la pandèmia del covid-19 passa per vendre futbolistes, just en un moment que el mercat de fitxatges viurà una revolució que farà que els preus vagin a la baixa. “Ningú pot dir com serà el mercat d’aquí poc. Serà diferent, però dependrà de molts factors, com saber si s’acaben les lligues, si es cobren tots els diners pels drets televisius... Serà diferent”, ha admès Javier Tebas, president de la Lliga.

El Barça ha vist com aquesta crisi no esperada altera la seva planificació econòmica. La directiva de Josep Maria Bartomeu portava dues temporades tancant els exercicis econòmics amb un marge de beneficis molt curt. Aquesta temporada 2019/20 la idea era convertir-se en el primer club d’Europa passant dels 1.000 milions d’euros d’ingressos, tot i que també seria el primer a gastar-ne 1.000 en un any. Però com que la directiva, quan ja falta poc per a les eleccions del 2021, acumula beneficis després dels primers cinc anys de mandat, podia viure sense obtenir grans beneficis aquesta temporada. Però el coronavirus ha tancat l’estadi, el museu i les botigues oficials. Ha tancat l’aixeta d’un Barça que encara no sap quants diners dels previstos deixarà d’ingressar, però la xifra podria superar els 200 milions d’euros. Vendre jugadors, doncs, serà una obligació per evitar pèrdues que posin en perill la viabilitat de l’últim mandat de Bartomeu, ja que si el 2021 el president entrega el club al següent president amb pèrdues, hauria de ser la junta qui posés els diners perduts de la seva butxaca.

Els plans de fa tot just dos mesos, quan la direcció esportiva mirava si seria possible incorporar a la vegada dos jugadors tan cars com el brasiler Neymar i l’argentí de 22 anys de l’Inter Lautaro Martínez, han saltat pels aires. Ara la direcció esportiva prioritza incorporar el jove davanter argentí del club milanès, que valia 110 milions d’euros. Fonts del club expliquen a l’ARA: “Els preus dels jugadors de fa una setmana ja no valen. Ara cal esperar per veure com s’ordena el mercat. Podríem dir que els jugadors no tenen preu, ara mateix, ja que tot canvia cada setmana”. El Barça, però, no s’atura i parla amb altres equips, ja que tal com va admetre el mateix president Josep Maria Bartomeu el mercat del futur segurament “tindrà poques operacions espectaculars i molts intercanvis de jugadors”. L’Inter, propietat d’un grup xinès, vol fer calaix amb Lautaro, però acceptaria incloure jugadors del Barça dins d’aquesta operació. El problema és que gairebé cap futbolista estaria disposat a marxar.

Obligats a canviar jugadors

Per aconseguir reforçar la plantilla, doncs, el Barça haurà d’incloure futbolistes en les converses. Però els noms escollits per a possibles operacions -com el brasiler Arthur o un Rakitic qui sempre és a les travesses per sortir- ja han dit que no volen marxar. I si toca fer-ho, el croat vol escollir el seu destí ell mateix. Altres noms que es poden incloure en operacions serien els de Dembélé i Umtiti, dos francesos marcats per les lesions, el de Semedo, o futbolistes amb menys minuts, com Junior Firpo o Wagüé. La direcció esportiva dona per fet que algú entrarà dins d’alguna operació els pròxims mesos.

651x366 Coutinho, durant un partit amb el Bayern / MICHAEL REGAN / GETTYALEX CAPARROS / GETTY ALEX CAPARROS / GETTY ALEX CAPARROS / GETTY Coutinho, durant un partit amb el Bayern / MICHAEL REGAN / GETTYALEX CAPARROS / GETTY ALEX CAPARROS / GETTY ALEX CAPARROS / GETTY

De fet, el Barça ja s’havia plantejat fer intercanvis per intentar fitxar Neymar, una operació que des del club s’informa que està descartada, tot i que el brasiler continua remenant la cua, intentant trobar la manera de sortir del PSG. Conscient que Messi veuria amb bons ulls retrobar-se amb ell, l’entorn de Neymar se segueix movent per parlar amb el Barça, però el club blaugrana considera que amb aquest context econòmic nou la prioritat serà Lautaro Martínez. Els altres reforços, si arriben, serien jugadors joves de futur, com el migcampista del Brescia Sandro Tonali, per qui s’ha preguntat, tot i que el club italià demana de moment el preu anterior a la crisi, 60 milions.

El Barça, que ha gastat gairebé 750 milions d’euros en tres anys en fitxatges que no sempre han funcionat, recorda que ha incorporat últimament joves amb futur com el portuguès Trincão. L’entitat, però, estaria disposada a acceptar ofertes per a gairebé tots els jugadors, excepte Messi. Això obre la porta a operacions sorprenents, com una possible marxa de futbolistes com el porter Marc-André ter Stegen, ja que tal com va publicar el diari Sport, el club va informar al seu representant, Gerd vom Bruch, que ara mateix no pot millorar el seu contracte, que acaba el 2022, ja que necessita temps per saber com queda un mercat en què la principal opció per ingressar diners seria vendre Coutinho, ara cedit al Barça. El club vol vendre el que va ser el futbolista més car de la història, encara que sigui per 70 milions, la meitat del que va costar.