¿No era sense Messi que Griezmann jugava millor?

Adeu a un any distòpic. Braithwaite, que fa un any jugava al Leganés, amb galons per tirar penals a un Camp Nou buit amb el 9 a l'esquena. Araujo, que fa uns mesos jugava al filial, regalant gols a un bon Eibar perquè l'equip no sap treure la pilota des del darrere. Coutinho lesionant-se quan intentava ser revulsiu en un partit teòricament senzill. L'entrenador saltant del 3-5-2 al 4-3-3 amb més pressa que convicció i maltractant Riqui Puig una nit més per acabar empatant a casa. I així podríem seguir fins a completar una estampa que sembla distòpica però que és ben real: és la que deixa un 2020 nefast per al Barça. Costarà caure més baix.

'L'efecte Valdano' s'ha esfumat. 65 minuts d'absoluta intranscendència de Griezmann contra l'Eibar. I no, aquest cop no es podia destorbar amb Messi, absent per lesió. El francès compareixia a l'últim partit del 2020 com a líder de l'atac del Barça, lliure per aparèixer als tres quarts, sense haver de ser la referència, i ha perpetrat una actuació d'un futbolista amb fusta i sou de crac –només Messi cobra més que ell a la plantilla–. Només ha intervingut 40 vegades, ha comès set pèrdues i ni tan sols ha tingut esma per demanar-li la pilota a Braithwaite al penal de la primera part. Els efectes de la seva entrevista amb Valdano s'han esfumat. Tant, que Koeman directament l'ha tret del partit amb el marcador en contra.

De cara. No, Messi no es va quedar a l'Argentina uns dies més per passar el Cap d'Any a bona temperatura. El 10 del Barça ja és a Barcelona i, malgrat la seva absència per unes molèsties al turmell, ha anat al Camp Nou directe des de l'aeroport per animar els seus companys –i passar fred– contra l'Eibar. El capità segueix implicat amb la causa tot i no tenir clar el seu futur professional. De fet, al vestidor fa dies que el veuen diferent, alliberat després d'un inici de curs marcat pel burofax i l'adeu de Suárez. Tenir Messi mínimament de cara és un passet important per tenir més opcions d'acabar el curs amb algun títol al sarró, que és just un dels factors clau perquè l'argentí es plantegi una renovació encara que sigui a la baixa.

Garantia d'entreteniment. José Luis Mendilibar hauria preferit que el gol de Braithwaite, invalidat pel VAR per centímetres, hagués pujat al marcador. L'entrenador de l'Eibar és obertament contrari a l'ús de la tecnologia al futbol. No li agrada que els partits perdin ritme perquè un àrbitre a la distància sigui més decisiu que el que hi ha a la gespa. Tampoc utilitza el mediacoach o altres programes que ajuden els staffs d'avui dia. Molts companys de professió el titllen de massa romàntic o fins i tot de rupestre. Segurament tenen raó. Ara bé, no li podran negar el mèrit de mantenir durant tants anys (des del 2015) un equip de poble a l'elit amb un patró de joc valent que és garantia d'entreteniment. Llarga vida a l'Eibar de Mendilibar.