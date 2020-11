Braithwaite ja ha superat Suárez en alguna cosa

Braithwaite aixeca la mà. Un Barça sense capitans a Kíev. Piqué, Busquets i Sergi Roberto, lesionats. Messi, en guaret a Castelldefels després del frustrant bany de realitat al Wanda contra l'Atlètic de Madrid. Koeman ha sortit en partit de Champions amb un onze que fa uns mesos hauria sonat distòpic. Fins i tot veure Braithwaite de referència ofensiva ha quedat en segon pla. Tanmateix, el davanter danès, que fa menys d'un any jugava al Leganés, ha aprofitat l'oportunitat amb voracitat. Tant, que ha aconseguit –per partida doble– el botí que a Luis Suárez, enyorat per molts, se li va resistir durant més de quatre cursos en competició continental: marcar un gol lluny del Camp Nou.

Notable per a Mingueza. Braithwaite ha sigut la millor notícia del Barça a Kíev, però no l'única. A la defensa, Mingueza ha tingut una nit propícia. Ràpid i inspirat en el tall i precís en la sortida, el vallesà ha format amb Lenglet a l'eix i ha reivindicat les seves capacitats. Caldrà jutjar-lo a la Lliga, on el marge d'error serà mínim fins que el club pugui anar al mercat per compensar la baixa de llarga durada de Piqué i la lesió crònica d'Umtiti, a qui Koeman mai compta quan recorda els centrals que té a la seva disposició. Mingueza ha participat en el 0-2 pentinant al primer pal una pilota servida per Coutinho. Bona posada en escena, sí senyor.

Jugar al seu lloc. La baixa de Sergi Roberto ajudarà Sergiño Dest, el fitxatge més car que el Barça va fer a l'estiu, a mostrar el seu repertori per la banda. Diuen que el nord-americà pot jugar a les dues bandes, però on realment llueix és a la dreta, un carril que fins ara no havia aconseguit quedar-se en propietat. A Ucraïna, Dest ha jugat el primer dels molts partits que tindrà les pròximes setmanes a la seva posició natural. I no només ha participat constantment en la generació de joc ofensiu, sinó que també l'ha finalitzat. L'ex de l'Ajax ja sap el que és marcar un gol com a jugador culer. A passada no voluntària de Braithwaite, per cert.

Sobre la botzina. Koeman no li ha donat l'oportunitat d'inici a Griezmann de "parlar sobre la gespa". El francès venia de concedir una entrevista polèmica, poc autocrítica tenint en compte el seu millorable rendiment en relació al preu que el Barça va pagar per fitxar-lo. Tot i això, ha començat el partit contra el Dinamo a la banqueta. Ha entrat amb el partit resolt i ha culminat la golejada a passada de Jordi Alba, en una acció que normalment hauria acabat Messi. Torna a confirmar-se: el millor Griezmann apareix quan no el 10 no el destorba. ¿Queden esperances de veure'ls junts i compenetrats a la gespa?