No hi ha futbol sense gols... ni defensa

“Els partits es guanyen des de la defensa”. El Barça porta anys desmentint un dels principis elementals de l’esport. Els blaugranes han anat reformulant la solidesa amb diferents matisos: la possessió, per protegir-se amb la pilota, la verticalitat i una pólvora ofensiva que normalment acabava imposant-se. La llei del trident, el d’abans, i de Leo Messi. Ernesto Valverde no és amic de fiar-ho tot al gol. El Txingurri és garrepa amb la valentia. Posa l’accent en les transicions cap a camp propi i en la capacitat dels últims homes per mantenir-se junts. Les instruccions estan ben fixades, però els resultats no arriben. El partit d’avui a Leganés (20 h, beIN LaLiga) és un nou examen especialment per a la defensa barcelonina. No per l’entitat del rival, que sempre és incòmode, sinó per l’autoexigència de l’equip. El Barça ha de ser un dels millors del món, des del seu porter fins al rol de davanter centre.

Umtiti i Piqué

Concedir ocasions fàcils no entra en els esquemes, o no hauria d’entrar-hi. El primer mes de competició ha assenyalat la parella de centrals com les posicions menys fines de l’equip. El debat de qui ha d’acompanyar Leo Messi i Luis Suárez en el trident atacant ha quedat aparcat per la irrupció d’Ousmane Dembélé, cada cop menys qüestionable. Jordi Alba i Sergi Roberto estan a gran nivell. Seria injust no destacar la seva aportació a les dues bandes del terreny de joc. Els dubtes estan davant Marc-André Ter Stegen, concretament en la zona central.

Ni Gerard Piqué ni Samuel Umtiti han començat la temporada a bon ritme. La falta de descans després d’un any amb molts minuts i la Copa del Món els pot haver passat factura. La sensació és que no estan frescos. Quan l’equip perd l’esfèric tendeixen a perdre la posició, a no estar ben ubicats. Les faltes tàctiques estan sent un recurs massa habitual. La defensa posicional és correcta, però amb espais pateixen. Valverde no assenyala ningú, però reconeix que han d’acabar de trobar l’equilibri atac-defensa i atribueix els gols rebuts a accions puntuals: “Contra l’Osca vam començar fluixos i vam rebre un gol molt aviat, davant la Reial Societat vam encaixar quan menys ens estaven atacant i contra el Girona ens va afectar l’expulsió”.

L’equip ha encaixat 6 gols en contra (1 a la Supercopa d’Espanya i 5 a la Lliga) i els dos jugadors han sortit en la fotografia d’algun d’ells. La campanya passada els números -i les sensacions- eren millors. El primer Barça de Valverde havia recollit la pilota de la xarxa dues vegades (Lliga Santander). Menys gols i més punts. Els culers eren líders en solitari amb ple de victòries (5/5) i van debutar a Europa amb un 3-0 davant el Juventus. El contrast és notable. L’expulsió de l’internacional francès contra el PSV és una altra discussió. Umtiti ha passat de ser un rookie que jugava molt i callava encara més a un futbolista egòlatra, sempre de metxa curta sense tenir justificació.

La vermella i la posterior suplència al derbi català van ser un bon toc d’atenció per a Umtiti. L’esquerrà ha de tornar a centrar-se en la gespa, en voler evolucionar. L’expulsió amb marca VAR de Lenglet l’obliga a tornar avui a l’onze titular, tot i que Thomas Vermaelen, inèdit aquest curs, també podria tenir una oportunitat. Contra el Leganés, el belga tornarà a ser el tercer central. També a la Lliga de Campions, ja que acompanyarà Piqué i Lenglet a Londres per enfrontar-se al Tottenham.

Calendari complicat

El Barça ha d’assimilar la teoria de “no hi ha equip petit” que predica Valverde. És un dels seus mantres. No vol regalar punts ni complicar-se la vida. El títol es perd en estadis petits, no en les grans jornades, amb tothom endollat. El conjunt culer ha d’agafar embranzida, arribar al ritme de creuer, per afrontar un Tourmalet imminent: Athletic Club, València a Mestalla, Sevilla i el clàssic contra el Reial Madrid. La Lliga de Campions complica el calendari amb el partit del Tottenham a Wembley i la visita de l’Inter de Milà. “Tenim plantilla suficient per fer front al calendari, encara que sigui atapeït”, afirma el tècnic basc.

Els blaugranes es juguen el lideratge estatal i assegurar la primera plaça a Europa en aquest seguit d’enfrontaments de primer nivell. Cal evitar un lapsus com el de l’Atlètic de Madrid, a cinc punts de la primera plaça de la Lliga, o complicar-se en excés la classificació continental. Leo Messi haurà de seguir fent gols i filtrant pilotes pels companys, però la defensa ha d’imposar la seva llei.