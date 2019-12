Ádám Hanga, Cory Higgins i Malcolm Delaney van ser destacats per Svetislav Pesic, que va posar en valor la defensa del Barça. “Hem guanyat perquè sabem com cal defensar el Madrid. La defensa de l’un contra un de Campazzo ha sigut clau”, va analitzar el tècnic de l’equip blaugrana, que va tornar a ser ovacionat per un públic del Palau que li té una devoció extrema. “Hem fet un dels millors partits de la temporada. Jugar contra el Reial Madrid és sempre difícil, però també és molt difícil perdre un partit amb aquesta atmosfera”, va presumir.

“Mai guanyes en els primers deu minuts, però pots perdre en els primers minuts. Encara que mai es guanya un rival com aquest en el primer quart, penso que la nostra defensa d’inici ha sigut d’un alt nivell, tàcticament molt intel·ligent”, va precisar Pesic, a qui no li agrada que es parli d’un projecte nou. “De vegades no entenc què significa això d’un nou projecte. Portem tres anys amb continuïtat, però la gent només parla d’aquest any. El Madrid té més continuïtat, experiència i ganes que altres equips. Nosaltres encara necessitem més temps per automatitzar el nostre joc, però estem més frescos perquè encara no hem guanyat gaires títols, tot just hem guanyat dues Copes del Rei. A nosaltres no ens pregunten si guanyem partits, sinó si guanyem títols”.

Pablo Laso no va posar excuses a la victòria blaugrana. “Vull felicitar el Barça, que ha sigut superior en l’inici de el partit, quan ha marcat la diferència. No pots aspirar a guanyar un partit perdent 22 pilotes”, va analitzar el tècnic basc, que va elogiar la feina del rival blaugrana durant el clàssic. “Ells han sigut capaços de fer bones defenses. Hem d’aprendre d’això. No hem tingut consistència. El nostre partit ofensiu ha sigut dels pitjors de la temporada perquè teníem la sensació que no podíem tirar a cistella”.

Mirotic, feliç com un gínjol

Nikola Mirotic va tenir el partit que feia setmanes que imaginava i el seu amic Antoine Griezmann ho va disfrutar des de la primera línia d’aficionats. “Sembla que hem guanyat un campionat. Hem guanyat l’equip que està fent el millor bàsquet. Hem viscut un gran ambient al Palau Blaugrana. El triomf ens servirà per acabar bé l’any i per tenir més ganes de treballar i de seguir millorant”, va explicar l’aler pivot montenegrí. El triomf va evidenciar l’evolució que ha experimentat el joc del Barça. “L’equip ha progressat. Aquest equip té cinc jugadors nous i el procés necessita temps per entendre la filosofia de l’entrenador. Tot i les baixes, estem aconseguint ser on volem ser”, va analitzar.

El clàssic no era un partit qualsevol per a Mirotic, que va rebre molts insults en la seva última visita al WiZink Center. “Mentiria si digués que guanyar el Madrid no és especial. És un gran rival i nosaltres necessitàvem la victòria perquè ells ens havien guanyat en els dos partits anteriors”, va dir. El clàssic es va viure amb passió a les graderies però, com va passar amb el partit de futbol del Camp Nou entre el Barça i el Madrid, va tornar a desacreditar els mitjans de comunicació que havien alertat d’un ambient perillós per a la integritat dels jugadors de l’equip blanc.