“Encara no sé com van aconseguir el meu telèfon”. Jordi Carbonell explica que era a casa seva, a la Cerdanya, quan va rebre per telèfon una oferta per entrenar l’equip paralímpic d’esquí per a cecs de Corea del Sud. El Carbu, com se’l coneix en el món de la competició, havia sigut responsable tècnic de la Federació Espanyola d’Esports per a Cecs en els Jocs Paralímpics de Vancouver 2010 i Sotxi 2014, però no tenia cap vincle previ amb el país asiàtic. “Va ser una sorpresa, però ens vam posar d’acord i vam començar a treballar el gener del 2017”. Avui, poc més d’un any després, l’entrenador català comença la seva participació en els Jocs Paralímpics de Pyeongchang, on competirà com a amfitrió. L’esquí adaptat per a persones amb discapacitat visual compta amb les mateixes disciplines que l’esquí olímpic. Els atletes van acompanyats d’un guia que va al davant i amb el qual es comuniquen a través d’uns auriculars. D’aquesta manera, els esquiadors cecs segueixen la ruta que els indica el seu company.

Formació catalana

ElCarbu és el responsable tècnic de dues parelles de l’equip sud-coreà: la formada per Jae Rim Yang i la seva guia So Ri Ko Un, i la que formen l’esquiador Mingyu Hwang i el seu company Jae Hyung Yu. Durant el mes de gener, l’equip d’esquí adaptat de Corea del Sud liderat pel Jordi Carbonell va fer una estada per preparar els Jocs Paralímpics a la Molina, a la Cerdanya, i a Andorra. “Els esportistes coreans destaquen per la disciplina i el respecte per la gent gran”, comenta Carbonell, que fa servir l’anglès per comunicar-se amb els seus atletes: “Quan se’ls demana qualsevol exercici, mai no tenen cap problema i donen el màxim des del principi fins al final”.

La relació del Carbu amb l’esport paralímpic va començar per casualitat: “Jo era entrenador d’esquí i a finals de temporada em vaig trobar la Silvana Mestre, que era la directora tècnica de la Federació Espanyola d’Esports per a Cecs, que em va oferir entrar a l’equip i entrenar-lo”. A l’inici, el de Prats i Sansor tenia dubtes sobre la seva capacitat per assumir una tasca com aquesta, però ràpidament es van dissipar: “No sabia si seria capaç de fer-ho, però fins ara ha sigut un plaer. Espero que ells hagin après de mi, però crec que n’he après molt més jo d’ells”, confessa.

Però el Jordi Carbonell no és l’únic integrant català de l’equip paralímpic d’esquí per a cecs de Corea del Sud que participarà als Jocs. Un altre cerdà, Josep Bort, és l’ skyman de la formació. “La meva funció és preparar els esquís per a la competició”, especifica el de Puigcerdà, que ja coneixia el Carbude la seva etapa junts a la selecció espanyola. “Fa més de 10 anys que treballem plegats i quan li va sorgir aquesta oportunitat va voler comptar amb mi”.

Aspiracions al podi

L’equip sud-coreà és ambiciós i aspira a fer un bon paper en aquests Jocs Paralímpics, que es celebren al seu país. “L’objectiu que tenim és millorar els resultats que es van obtenir a Sotxi 2014 i, si sorgeix l’oportunitat de medalla, estar preparats per aprofitar-la”, afirma Carbonell. Aquestes opcions de metall passen en bona part per la parella formada per Rim Yang i Ri Ko, que als últims Jocs van ser quartes en la disciplina de gegant. Però més enllà de les possibles victòries esportives, Jordi Carbonell posa en valor les experiències viscudes al país asiàtic: “He après altres maneres de veure, entendre i interpretar el món i la vida”, argumenta.

La relació contractual entre el Carbu i la federació d’esquí adaptat de Corea del Sud s’acaba després dels Jocs de Pyeongchang i el seu futur és una incògnita: “Ara estem totalment centrats en els Jocs, és precipitat dir-ho, però crec que tornaré a casa”. Abans, però, cal competir en uns Jocs Paralímpics on, tot i estar a més de 9.000 quilòmetres de la Cerdanya, hi haurà dos catalans que jugaran a casa.