“Som a les portes d’una edició que serà recordada per molt de temps i que passarà a la història”, deia Marc Coma, director esportiu del Dakar, abans de l’inici del ral·li des de Lima. Des que va decidir treure’s el casc i baixar de la moto per iniciar aquesta nova aventura, el d’Avià té marcat en vermell un gran objectiu: fer que el Dakar recuperi l’essència i l’esperit de quan la caravana recorria els paisatges de l’Àfrica. I aquest any, coincidint amb la 40a edició del ral·li -i la desena que transita per l’Amèrica del Sud-, sembla que ho ha aconseguit amb escreix.

“No vivia una etapa tan difícil des de Mauritània”, va dir Isidre Esteve després de la segona etapa d’aquest Dakar. “M’encanta aquesta nova filosofia de Dakar, perquè t’obliga a anar sempre en tensió, no pots relaxar-te ni un instant. El mínim descuit es paga molt car. Prova d’això és que hem vist molts cotxes tombats i d’altres enganxats a la sorra”, afegia el d’Oliana. Coma i el seu equip han preparat un recorregut molt més tècnic, amb molta navegació (i poques ajudes) i amb set etapes que gairebé són 100% de dunes i sorra. I això ho han aconseguit, en part, gràcies al retorn del Perú al ral·li. El que els pilots i els aficionats trobaven a faltar en edicions passades és una realitat aquest any. Però les etapes tan anhelades de sorra sembla que se’ls estan entravessant a alguns pilots, no només als debutants.

En total, en aquesta edició ja s’han retirat més 60 vehicles (fins a l’inici de l’etapa d’ahir, eren 21 motos, 5 quads, 23 cotxes, 1 side by side i 10 camions), amb alguns abandonaments sonats, com el de Nani Roma, dos cops campió del Dakar (en va guanyar un en motos i un en cotxe), que en la tercera etapa va haver de plegar després de tenir un accident amb el seu Mini i d’haver de ser hospitalitzat a causa d’un traumatisme cranial i cervical. Tampoc ha pogut seguir Sam Sunderland, el vigent campió en la categoria de motos, que dimarts va plegar a causa del dolor que tenia a l’esquena després d’un accident. I d’altres, com Nasser al-Attiyah i Cyril Despres, tot i que continuen, de seguida han dit adeu a les opcions de guanyar el ral·li a causa del temps que han perdut a les dunes peruanes.

“Crec que mai havia trobat sorra tan tova com la d’aquests dies”, reconeix Laia Sanz, 19a de la general, que buscar tornar-se a colar entre els deu millors. “En aquest Dakar, deu minuts no són res”, afegeix. Certament, Marc Coma i els seus han aconseguit acabar amb les etapes marcades per les altes velocitats i en les quals de seguida, amb poca distància a la general entre els pilots, quedava definit aproximadament el podi final. Ara no és així. De fet, Sunderland, guanyador de dues de les tres primeres etapes i líder de la general, va abandonar, i a la categoria de cotxes l’intercanvi de lideratge és continu també. “Ha sigut molt dur, l’etapa més difícil d’aquest Dakar”, assegurava Carlos Sainz, també amb uns quants ral·lis de bagatge. “El Lucas [Cruz, el seu copilot] està fent una gran feina”, afegia. I és que la navegació, des que Marc Coma s’encarrega de perfilar el recorregut, està sent el gran maldecap dels participants. Ara per ara, el madrileny, un dels pilots de l’equip Peugeot, lluita amb els seus companys d’escuderia per aixecar a Córdoba l’estatueta del tuareg en l’últim any de la marca francesa al ral·li.

Pel que fa a la categoria de camions, la jornada negra també la van viure dilluns, quan més de 20 vehicles (entre camions i cotxes) van quedar atrapats dins d’una olla de dunes amagada. Alguns, com el KH-7 de Jordi Juvanteny, no en van poder sortir i van haver d’aixecar el peu de l’accelerador. “En tantíssimes edicions del Dakar que hem disputat ens ha passat de tot, però els pocs cops que hem abandonat, ha sigut sempre per motius de força major. Això mai t’ho esperes”, deia Juvanteny amb impotència.

De San Juan de Marcona en van sortir ahir 275 vehicles (dels 335 que van emprendre l’aventura des de Lima). A ells, Córdoba els espera.