L'Auditori 1899 del Camp Nou ha acollit aquest dijous l'acte de presentació de la candidatura de Toni Freixa a les eleccions del Barça. L'exportaveu de la directiva amb Sandro Rosell (2010-2014) i candidat a les eleccions del 2015 ha organitzat un esdeveniment per demostrar múscul que ha presentat l'actor Bruno Oro. Freixa, que encara no té lema electoral i tindrà un equip semblant al que el va acompanyar als comicis del 2015, ha rebutjat l'etiqueta de continuista, ha titllat de "necessari" tirar endavant el projecte Espai Barça, ha criticat la moció de censura perquè creu que desestabilitza i ha agraït a Ronald Koeman que hagi agafat l'equip en circumstàncies adverses i en un procés de canvi.

No és continuista. "Som partidaris de no posar etiquetes. L'any 2003 vaig entrar a la junta amb Laporta. No coneixia ningú més. Després vaig estar a la junta de Sandro Rosell i amb Josep Maria Bartomeu. El 2015 em vaig presentar a les eleccions precisament contra Bartomeu. Si hi ha algú que em diu continuista és potser perquè té interès en fer-ho. Potser serà perquè no he fet oposició i he buscat la unitat al club. No vull ser continuista, sinó continuador de tot el que ha fet bé l'actual junta".

La precampanya electoral. "Tindrem una pugna que serà molt entretinguda. Tots els precandidats em mereixen respecte. Crec que el nostre projecte és el que aglutina més seny, experiència i coneixement. Hem d'analitzar molt bé el que fem. Estem preparats per gestionar el club en un moment com aquest".

Situació econòmica. "La gestió ha sigut la que ha sigut. Ara tenim un club endeutat. S'ha de racionalitzar la despesa. S'han fet operacions com Cillessen o Arthur per quadrar la caixa i penso que és una situació que s'ha de redreçar. Ara bé, necessitem l'Espai Barça. Hem de tenir el millor estadi del món perquè som el millor club del món".

Messi s'ha quedat. "Estic content que Messi s'hagi quedat al Barça. Estem parlant del millor jugador de la història. No és comprensible un projecte al Barça sense ell. Hem de passar pàgina, hem de seguir gaudint de Messi. El contracte? No he tingut accés ni al burofax ni al contracte. El que sí que és cert és que vaig informar-me del contingut de tot plegat, però no he vulnerat cap clàusula de confidencialitat".

La renovació de Messi, clau en campanya. "Messi és un element clau. És el millor jugador de la història. Qualsevol candidat voldrà comptar amb ell. A partir d'aquí, les eleccions són al març i la temporada acaba el 30 de juny. Tindrem l'oportunitat de parlar amb ell, segur".

Gestió esportiva. "És una pregunta que no vull defugir. Els tècnics prenen les decisions, sí, però no vull tenir un comportament de desentendre'm. El meu equip de tècnics serà el que serà durant tot el projecte, independentment dels resultats. M'agradaria molt poder dir noms perquè estic molt il·lusionat, però ja hi haurà temps per fer-ho".

Espai Barça. "El Barça ha de dur a terme l'Espai Barça. Ara bé, només podrem analitzar el moment de tirar-lo endavant quan vegem l'estat de les finances de l'entitat".

Koeman a la banqueta. "Com voleu que no m'agradi Koeman? Se'm posa la pell de gallina quan parlo d'ell. Coneix la casa, ha pres decisions. Hi ha hagut un lideratge i una idea. S'ha de confiar en les idees que ell té. Koeman no ens fallarà. I ens ho demostra el fet que hagi vingut quan se li ha demanat. Jo vull que Koeman sigui entrenador molts anys perquè serà senyal que ens està anant bé".

Animació a l'estadi. "Actualment el club té molt interès en la venda d'entrades. I això fa que el barcelonisme tradicional no estigui tan present a l'estadi. La grada d'animació és extraordinària, però hem d'aconseguir que el Camp Nou sigui més potent".