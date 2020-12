Nou empat agònic del Sabadell a la Nova Creu Alta (1-1)

Un gol de Néstor Querol al minut 93 va salvar un punt per al Sabadell ahir a la Nova Creu Alta. Els arlequinats van rebre al seu estadi el Castelló, un rival directe en la lluita per evitar el descens de categoria. Els de la Plana es van avançar al marcador gràcies a un gol de Satrústegui al temps de descompte de la primera part. Quan els vallesans ja assumien que entrarien al 2021 amb una nova derrota a casa al sarró, va aparèixer l’heroi de l’ascens per aprofitar un mal refús de la defensa orelluda i arrencar un empat amb regust de victòria.

En una primera part molt igualada, el Sabadell va lamentar que Guruzeta, artífex del triomf de fa uns dies al camp del Cartagena (1-2), no enviés a la xarxa cap de les dues oportunitats que va tenir. Més encertat va estar el Castelló, que a l’última jugada abans del descans va trobar el premi del gol a la sortida d’un córner.

Com Juan Ibiza el dia de l’Alcorcón

Estabornit als primers minuts de la segona part, el Sabadell es va salvar de la sentència gràcies a una mà de Mackay per respondre a un bon intent de Zlatanovic. Aquesta ocasió va despertar els vallesans, que malgrat tenir la possessió només van acostar-se a l’empat en una oportunitat d’Stòitxkov. Quan tot feia pensar que el Castelló guanyaria, Querol, igual que Ibiza el dia de l’Alcorcón, va tornar a posar de manifest el gen competitiu dels d’Antonio Hidalgo.