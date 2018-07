Nova oportunitat d'or per a Sebastian Vettel

Després de quatre temporades dominant amb mà de ferro la Fórmula 1, sembla que aquest any Mercedes tindrà molts més problemes per aspirar a revalidar els títols de pilots i de constructors. Els Ferrari s'estan acostant perillosament i a l'equador del campionat comencen a apreciar-se alguns problemes de fiabilitat. Aquest dissabte, un problema en el sistema hidràulic ha deixat Hamilton fora de combat a la Q1 i haurà de començar la cursa des de la catorzena posició. En canvi, Sebastian Vettel, que partirà des de la 'pole', tindrà una oportunitat d'or per ampliar distàncies al capdavant del campionat de pilots.

La qualificació del Gran Premi d'Alemanya ha sigut sorprenent. Amenaçada inicialment per la pluja, tot i que finalment no ha caigut aigua al traçat de Hockenheim, ha estat marcada pels problemes al cotxe de Hamilton. L'anglès, que pilota un Mercedes, ha vist com un error al sistema hidràulic el deixava fora de combat a mitja pista, sense opció de tornar al box perquè els mecànics poguessin revisar el monoplaça. Els gestos de desesperació del vigent campió han sigut evidents, conscient que estava donant molt d'avantatge al seu màxim rival a la lluita pel campionat.

Lewis Hamilton, després dels problemes al seu Mercedes a Hockenheim / RONALD WITTECK / EFE

Un problema més afegit per a un pilot que va haver d'abandonar a Àustria, també per problemes de fiabilitat, i que a Silverstone va patir un accident a la primera volta que el va apartar de la victòria. A tot això, Vettel, que està molt a gust amb el seu Ferrari, ho aprofitava per situar-se líder i agafar vuit punts d'avantatge.

Vettel, que corre a casa, ha vist l'abandó de Hamilton a la qualificació i no ha desaprofitat el 'regal'. El pilot alemany ha superat el rècord de la pista per dues vegades. Primer, a l'inici de la Q3. I després de veure com Bottas el superava tornava a fer un gir estratosfèric per rebaixar el temps en més de tres dècimes, aturant el cronòmetre en 1:11.212.

Bottas sortirà segon, després de quedar-se finalment a dues dècimes de Vettel, mentre que la segona fila estarà formada per Kimi Räikkönen i Max Verstappen.