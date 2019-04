Novel·les escrites a ritme de bàsquet

El bàsquet i la literatura són dos ingredients que combinen bé. Hi ha dos escriptors que han sabut cuinar dos llibres engrescadors que transmeten perfectament el ritme d’un partit.

El reusenc Jordi Cervera va escriure fa anys La mort a sis vint-i-cinc, un llibre que ha tingut un llarg recorregut en el temps. “Des de feia temps tenia la idea de fer una novel·la juvenil, però em feia respecte perquè és un públic més exigent que l’adult. Si no el captives des del primer moment, abandona el llibre. Quan vaig anar a viure a Badalona ho vaig tenir clar”, confessa. L’obra forma part de Lectures Explosives, un programa per dinamitzar la lectura entre estudiants de centres de zones de Barcelona amb necessitats especials. “El bàsquet és un esport que et manté viu i em va ajudar a explicar una història trepidant, a donar la sensació que en un moment tot pot capgirar-se”, explica.

Lara Serodio utilitza Una vida M per parlar del pas a la maduresa. “Em vaig preguntar com és la vida dels jugadors de bàsquet quan es retiren i com canvia el seu dia a dia quan els llums del pavelló s’apaguen i deixen de ser els protagonistes”, diu l’escriptora, que va tenir la inspiració final de la seva novel·la en el Mundial de bàsquet del 2006. “La literatura juvenil està maltractada, però els lectors joves s’acosten als llibres amb molta passió i et donen un gran feedback. Són lectors que quan troben bones històries s’hi aboquen sense matisos”, argumenta.