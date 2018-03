El Barça B necessita fer-se a fort a casa contra el Numància

El Barça B rep aquest diumenge (16.00 hores) la visita del Numància al Miniestadi, on buscarà trobar la regularitat que sembla haver trobat com visitant per allunyar-se de l'ombra del descens. Després d'un inici de segona volta positiu lluny del seu feu, amb un balanç de deu punts sobre dotze possibles, l'equip blaugrana necessita els tres punts a casa per posar terra pel mig amb la Cultural Lleonesa, equip que ocupa posicions de descens amb tres punts menys que els catalans.

El conjunt de Gerard López no guanya a casa des del passat 27 de gener, quan el seu equip va superar amb claredat al Granada (3-0). De fet són els únics tres punts que ha sumat al Miniestadi en el que va de segona volta amb una trajectòria de dues derrotes, un empat i una única victòria.

Amb vistes al partit, Gerard compta amb la baixa del davanter Marc Cardona, que estarà quatre setmanes de baixar a causa d'una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. A aquesta baixa, se sumen les absències de Jose Arnaiz, Íñigo Ruiz de Galarreta, Oriol Busquets i Ferran Sarsanedas.

El Numància viatja a Barcelona amb la intenció de trencar davant del filial blaugrana la seva ratxa negativa de dos partits consecutius amb derrota, que l'ha tret dels llocs de promoció d'ascens, per seguir enganxat a la part alta de la classificació. Per al compromís, és baixa confirmada la del davanter Manu del Moral, afectat d'un procés gripal durant tota la setmana, una baixa que se suma a les ja conegudes de Luis Valcarce i Julio Álvarez.