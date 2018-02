Oblidar discapacitats a cop de pilota

L’Enric Valera té 31 anys i dues vegades per setmana s’entrena amb el Club Esportiu Màgics. Veient-lo jugar a bàsquet, és fàcil oblidar la seva discapacitat intel·lectual. S’obre a l’espai lliure, demana la pilota amb la mà més allunyada al defensor, la fa botar abans de moure els peus i llança a cistella amb bons percentatges d’encert. “Porto uns anys jugant i no ho faig pas malament. L’ambient és molt bo, l’equip és com si fos una família”, confessa. El Club Esportiu Màgics està integrat dins del CBGrup Barna. La seva vinculació serà un dels casos d’èxit que dijous s’explicaran en el simposi sobre la inclusió en els clubs esportius organitzat per Special Olympics i la Fundació del Barça. L’acte se celebrarà a l’Auditori 1899 (19 hores).

La vinculació és un win-win per a les dues parts. L’Arnau Palanca i el Miquel Jara, jugadors de l’equip infantil del CB Grup Barna, tenen 12 anys i ja saben veure els aspectes positius de l’acord: “Estem acostumats a conviure amb la gent del Màgics. Sempre ronden per aquí. Veuen els nostres partits i nosaltres els seus. De tant en tant fem entrenaments o partits conjunts. Ells aprenen coses de nosaltres, però nosaltres també d’ells. Quan juguem amb ells, per exemple, ens oblidem de la seva discapacitat”. L’Enric hi està d’acord: “Crec que som un bon exemple d’esforç, humilitat i de treball en equip. La companyonia és imprescindible. Si algú vol ser individualista, que triï un altre esport”.

“Es crea un vincle molt maco”

El CB Grup Barna està encantat amb la vinculació. “Nosaltres n’estem molt contents perquè dona caliu. Vagis a l’hora que vagis a la nau sempre et trobes integrants del Màgics participant en totes les activitats que proposem o col·laborant com a delegats de camp. Es crea un vincle amb els jugadors que fa temps que són al barri que és molt maco”, diu Álvaro Salinas, director esportiu del club.

El Club Esportiu Màgics va néixer el 2003. L’origen va ser una activitat extraesportiva de l’Escola Lexia perquè els nois fessin esport, però al cap de poc temps l’equip ja competia a les lligues de la Federació Acell. “Vam comprovar que l’activitat ens permetia fer cohesió, no només amb els nois sinó també amb les famílies. Fa sis anys vam signar un conveni de col·laboració amb el Grup Barna que ens permet utilitzar les seves instal·lacions i la seva equipació. A més més, ens ajuda a tenir visibilitat. Ara ens coneix tothom al barri del Clot. Les capacitats dels nostres jugadors són diferents, però no deixen de ser capacitats”, presumeix Antoni Valera, president de l’entitat, que té 13 jugadors d’entre 18 i 31 anys.

Casos d’èxit com aquest són els que han impulsat Special Olympics a crear un programa perquè els clubs d’arreu del territori s’animin a crear la seva secció special. “L’objectiu és conscienciar els clubs esportius sobre la importància d’incorporar seccions amb persones amb discapacitat intel·lectual dins de la seva estructura per millorar la inclusió social. Fer-ho té molts avantatges per a les dues parts: millora les opinions i les actituds sobre les persones amb discapacitat, contribueix a millorar la seva qualitat de vida i completa el treball de formació en valors dels jugadors”, resumeix Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya. La seva entitat i la Federació Acell, que ultimen la creació d’una pàgina web, oferiran tot el suport tècnic i administratiu per sumar-se a la iniciativa. El lema escollit per impulsar la campanya és “Junts som més forts!”

“És una idea perfecta per donar visibilitat a col·lectius dels quals podem aprendre moltes coses. Es tracta de buscar la màxima normalitat possible, ja que la sobreprotecció no és bona”, opina Valera.