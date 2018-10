Oleguer Presas: "Jo no hauria jugat l'1 d'Octubre"

El sabadellenc Oleguer Presas, exjugador del Barça, ha ofert una entrevista a la revista 'Panenka' en què recorda la reunió que va mantenir l'any 2005 amb el llavors seleccionador espanyol Luis Aragonés, quan li va demanar no jugar amb la selecció espanyola. "No em sentia amb aquest compromís per una selecció nacional que no em representa de cap manera. Al contrari, em genera rebuig i aversió pel que representa", ha explicat Presas, que va retirar-se l'any 2011.

"La conversa amb Aragonés va ser molt sincera, molt honesta, molt tranquil·la. En els meus arguments hi ha un punt de rebuig a l'exaltació nacional que representa la selecció d'Espanya. Aquí no m'hi puc sentir còmode. Bé, no és que digui que no m'hi puc sentir còmode, és que no m'interessa. No he seguit ni les Eurocopes ni els Mundials [...], no els he mirat mai".

Oleguer afegeix: "No crec que a la Federació Espanyola li interessés inhabilitar un jugador del Barça per no voler jugar amb la selecció. Ara no sé què hauria passat". També ha comentat: "No tinc clar què va passar dins del Barça el dia del referèndum del 1 d'octubre del 2017, però jo no hauria jugat el partit. Ara bé, un cop ets dins del club no és fàcil prendre decisions, però analitzant la repressió policial cap a una població que només volia votar... Jo no hauria jugat. A vegades esperes que un club que defensa els valors del 'Més que un club' tingui un discurs més ferm, no només amb un discurs de país sinó també defensant una societat democràtica".