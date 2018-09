La Generalitat reactiva la candidatura olímpica dels Pirineus i Barcelona

La Generalitat ha reactivat la candidatura olímpica dels Pirineus i Barcelona per ser seu d'uns Jocs Olímpics d’hivern. El projecte, liderat inicialment per l'ajuntament de Barcelona, va ser descartat fa uns anys, però els darrers mesos ha estat recuperat amb la Generalitat de Catalunya al capdavant, treballant tant amb l'Ajuntament, com amb el Comitè Olímpic Espanyol. Avui de fet, arribarà un supervisor del Comitè Olímpic Internacional, l'ex director executiu del COI, el suís Gilbert Felli, per emetre un informe valorant les infraestructures i les comunicacions.

La proposta del Govern de la Generalitat, a través de la secretaria general de l'esport, és que la candidatura catalana sigui per als Jocs de l'any 2030, però no es descarta que la candidatura pugui acabar presentant-se per als Jocs de l'any 2026, quan una candidatura europea tindria moltes opcions de ser escollida, després de dos Jocs consecutius a l'Àsia (PyeongChang el 2018 i Pequín el proper 2022). Dins del Comitè Olímpic Internacional interessa tenir uns Jocs a Europa el 2026, motiu pel qual les dues candidatures més fortes, Calgary (Canada) i Sapporo (Japó), perden opcions. I les candidatures europees pel 2026 podrien caure totes. De moment, en espera de concretar les candidatures oficials els propers mesos, la candidatura catalana ja sap que Graz (Àustria) i Sion (Suïssa), ja han decidit no lluitar per ser seu. Milà, que presenta una candidatura amb l'estació d'esquí de Cortina d'Ampezzo, podria renunciar pels debats interns a nivell polític. I la darrera, Estocolm, viurà eleccions municipals el 2018 amb diferents grups polítics demanant renunciar al projecte.

Barcelona doncs, podria sortir com a favorita el 2026. Amb dos catalans amb càrrec al COI (el vicepresident primer Joan Antoni Samaranch i el director general adjunt Pere Miró), la candidatura catalana sap que les opcions són reals. L'actual govern municipal va aparcar el projecte el darrer 2017, però ara l'Ajuntament dona suport a la proposta liderada per la Generalitat, ja que implicaria poca despesa a la ciutat, doncs molts dels esdeveniments a la capital es farien al nou pavelló esportiu del Barça, que s'aixecarà on ara hi ha el Miniestadi. Altres proves es farien a espais com el palau Sant Jordi o el pavelló Olímpic de Badalona. El canvi de lideratge en la candidatura de fer, ha provocat que ara el projecte sigui "Pirineus-Barcelona 2030" i no pas "Barcelona 2030".

Noves normes del COI

Per activar de nou la proposta també ha estat clau un canvi de normativa del Comitè Olímpic Internacional, qui en veure com costa atraure candidatures en temps de crisi, ha canviat la normativa que obligava a les ciutats a liderar candidatures. Ara, també poden optar a ser seus les regions. I per tant, han canviat les normes que obligaven a que totes les proves es fessin a una hora i mitja com a molt, de la ciutat. Així, a diferència del primer projecte, ara les seus serien a tot el Pirineu, amb esdeveniments a la Vall d’Aran o l’Alt Urgell. Des de la Generalitat de fet, s'aposta per aquesta candidatura per poder millorar les comunicacions amb el Pirineu, tant amb la Cerdanya com amb la zona de l'Urgell.

Gilbert Felli de fet, visitarà aquests dies les estacions d'esquí de la Cerdanya i la Vall d'Aran, a més de les instal·lacions i l'aeroport ubicats a la Seu d'Urgell, on es trobaran amb diferents integrants de les federacions esportives i membres de l'Administració. En aquesta visita, Felli serà acompanyat per una delegació de la Generalitat de Catalunya encapçalada per Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport.