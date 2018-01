Olunga, autor del primer hat-trick del Girona a Primera

Michael Olunga s'ha convertit en el primer jugador del Girona en marcar tres gols en un sol partit a Primera. Al final del partit, el davanter de Kenya s'ha endut la pilota amb la que ha fet el hat-trick i l'han signat tots els seus companys del Girona. “El futbol és immediatesa, avui no som millors que ahir i tenim la mateixa plantilla que pateix carències. Olunga té capacitats, per això hi és, però el dèficit segueix i hem de continuar treballant en la mateixa línia. Ja vaig dir ahir que el millor mercat d’hivern el podíem tenir a la plantilla. Però és que veient el rendiment de Stuani, com el trec? Ja no és només pels gols, sinó per tot els que ens dóna" ha reflexionat Pablo Machin.

Sobre el fet que Olunga sigui l'autor del primer hat-trick amb la samarreta del Girona a Primera, Machin ha dit que “sorprèn tot i que s’ha de reconèixer que el partit s’ha obert molt en el segon temps, generalment qui més equilibri mostra dins el desordre, sol tenir molts al seu favor per guanyar”. Les centrades solen ser l’actiu més important a l’hora de veure porteria, com s’ha demostrat en el segon gol, el primer en el compte personal d’Olunga. “Utilitzem molt aquesta via i ens agrada situar dues referències per la rematada. Som un club familiar que intenta arropar els seus jugadors, i Olunga vol progressar i adaptar-se, però tot té un procés”.