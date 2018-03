El Barça Lassa de Pesic visita per primer cop la pista del San Pablo Burgos

Un Barça Lassa en ratxa visita aquest diumenge (18.30 hores), per primera vegada en la seva història, el Coliseum Burgos, on s'enfrontarà al San Pablo Burgos a la recerca d'un nou triomf que li permeti mantenir la segona plaça de la fase regular.

Des de l'arribada de Svetislav Pesic a la banqueta blaugrana, el Barça ha guanyat tots els seus partits en competició ACB. A més de derrotar el Baskonia, Herbalife Gran Canària i Reial Madrid, a la Copa del Rei, el que li va valer el seu primer títol de la temporada, en Lliga Endesa ha superat a RETAbet Bilbao Basket, UCAM Múrcia i Reial Madrid, aquest últim amb una exhibició al Palau (94-72). A la victòria de l'últim 'Clàssic' cal afegir el triomf de prestigi aconseguit dijous passat al Pireu, on van aconseguir un contundent 63-90 a domicili, a l'Eurolliga, contra Olympiacos.

Amb Pesic, les victòries a la Lliga han destacat per la gran defensa blaugrana, deixant al seu tres últims rivals en només 61,6 punts de mitjana, una xifra important si tenim en compte que l'equip que millor defensa aquesta temporada és l'Unicaja i rep una mica més de 75 punts per xoc. A més, els blaugrana són líders en assistències i recuperacions, a més de ser els que menys taps reben per partit.

Si hi ha un aspecte en què els blaugrana poden millorar aquest és sens dubte el percentatge en els tirs lliures. El Barcelona Lassa és, després de les primeres 22 jornades de la fase regular, el pitjor equip de la competició i l'únic que no arriba al 70% d'efectivitat.

El Barça, el segon millor atac, i el San Pablo, la tercera pitjor defensa, només s'han vist les cares en una ocasió. Va ser a la tercera jornada, en un partit disputat al Palau Blaugrana. El xoc no va tenir cap història i els locals es van imposar per 111-81.