L'Olympiakos fa bons els pronòstics i arriba a la final de l'Eurolliga femenina de waterpolo (7-8)

L'Olympiakos és el primer finalista de l'Eurolliga femenina de waterpolo, després de derrotar el Vouliagmeni per 7-8 a la piscina Pere Serrat de Sabadell. El duel entre equips grecs s'ha decidit a favor de l'equip del Pireu, campió de les cinc darreres edicions de la lliga grega, revenjant-se així de la final de copa, perduda fa pocs dies precisament contra el Vouliagmeni.

L'Olympiakos ha començat sense encert en atac, condicionat per diferents exclusions en els dos primers quarts, quan el Vouliagmeni ha anat sempre per davant, però sense escapar-se. Les bones aturades de la portera nord-americana Ashleigh Johnson han permès al Vouliagmeni controlar el matx, però en el tercer ha arribat la reacció de l'Olympiakos gràcies a tres gols consecutius, dos d'ells d'Alkisti Avramidou. En el darrer quart, la fora defensa de l'Olympiakos ha decidit el partit, molt ferm en defensa. El darrer gol del Vouliagmeni, marcat a 20 segons pel final del matx, no ha alterat el resultat d'un partit que permet a Olympiakos arribar a la seva tercera final europea en les darreres cinc temporades.