10 detinguts en una operació de la Guàrdia Civil contra una trama de falsificació d'entrades del Barça

La Guàrdia Civil ha iniciat una operació contra una presumpta trama dedicada a la falsificació d'entrades per a partits del Barça al Camp Nou, en la qual s'han escorcollat diverses empreses.

L'operació ha sigut ordenada pel titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, arran d'unes diligències obertes per la Fiscalia Anticorrupció. La fiscalia, a la vegada, va obrir el cas arran de la investigació que el mateix Barça va fer contra la falsificació d'entrades i carnets en l'últim Barça-Madrid, de la temporada passada. El Barça s'ha mostrat "satisfet" per aquesta investigació i considera que "és un cop contra la revenda i la falsificació, que ha fet molt mal al Barça".

En total, s'han detingut 10 persones en 9 escorcolls, acusats de revenda i falsificació d'entrades i carnets. El cas, batejat amb el nom d'operació Duarte, va iniciar-se quan el Barça va detectar el 6 de maig 2.822 entrades falsificades. Les empreses captaven socis del club, que cedien els carnets per posteriorment utilitzar el codi QR del carnet per falsificar l'entrada. Els noms de les empreses afectades de moment formen part del secret de sumari. La Guàrdia Civil no descarta fer més detencions.