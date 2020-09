Naomi Osaka, la campiona que no vol aïllar-se de la realitat

Amb 22 anys, la japonesa Naomi Osaka ja ha guanyat tres torneigs del Grand Slam. En una època sense una dominadora clara del circuit, més enllà d’una Serena Williams que porta dos anys intentant aconseguir el seu 24è títol del Grand Slam, Osaka sembla disposada a marcar una època després de derrotar la bielorussa Victoria Azarenka en tres sets a la pista central Arthur Ahse de Flushing Meadows. Era el seu segon títol a l’Open dels Estats Units. Azarenka, de 31 anys, es va endur el primer set per 6-1. Però Osaka va reaccionar imposant-se en els dos últims sets per 6-3 i 6-3, i es va llançar al terra de la pista, eufòrica, per celebrar-ho. “Havia vist tants cops grans jugadors celebrar-ho així que vaig voler sentir les mateixes sensacions”.

Osaka és jove, però dona voltes a tot. Així, la japonesa va admetre que la “bombolla” on han tancat als jugadors durant el primer Grand Slam després de la pandèmia no ha ajudat, ja que “tens més temps per pensar i a vegades no és bo”. Aquest any 2020 l’ha transformada, de fet. “La meva vida ha anat sempre molt ràpid i el coronavirus ha sigut un moment de pausa per reflexionar sobre qui soc i sobre com vull ser recordada”, va dir. El resultat ha estat una Osaka segura amb el seu joc sobre la pista, però més compromesa socialment. Filla d’un haitià i una japonesa, Osaka va patir casos de racisme als Estats Units, on va arribar jove per entrenar, i també al Japó, on es debat sobre si una esportista hauria de parlar de política, ja que la tenista s’ha involucrat molt en la campanya Black Lives Matter sortint a jugar amb mascaretes amb els noms de Breonna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin i George Floyd, afroamericans assassinats per la policia. Després de les semifinals, de fet, familiars d’aquestes víctimes la van felicitar i encoratjar amb un vídeo que la va emocionar.

"I feel like I'm a vessel at this point in order to spread awareness."



Trayvon Martin's mother and Ahmaud Arbery's father thanked Naomi Osaka for representing their sons on the masks she's been wearing throughout the US Open. pic.twitter.com/0IHBU7pvx4 — espnW (@espnW) September 9, 2020

Ara, Osaka prepara Roland Garros i admet: “Vull processar tot el que he viscut. Els anteriors títols ni els vaig processar. Ara vull fer-ho”, va explicar.